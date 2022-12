Alfonso Signorini lascia tutti senza parole: è la prima volta che lo fa; l’annuncio del conduttore del GF Vip spiazza.

State seguendo la settima edizione del GF Vip? Si tratta della terza condotta da Alfonso Signorini, che è passato al timone del reality dopo aver vestito i panni di opinionista, al fianco dell’allora presentatrice Ilary Blasi. Un’edizione, quella attuale, ricca di colpi di scena ed emozioni: ritiri, espulsioni, storie d’amore e discussioni all’ordine del giorno. In casa accade davvero di tutto, ma, tra una puntata e l’altra, Alfonso si gode il meritato relax.

Nello specifico, in questi giorni, il direttore di Chi si trova a Cortina d’Ampezzo, a godersi la neve ed è proprio da lì che ha lanciato un annuncio che non è passato assolutamente inosservato. Sì, perché il conduttore si è cimentato in una novità assoluta: un ‘debutto’ col botto, che è diventato immediatamente virale. Di cosa stiamo parlando? Vi sveliamo tutto.

L’annuncio di Alfonso Signorini spiazza tutti: prima volta in assoluto per lui

Alfonso Signorini è un volto amatissimo sul piccolo schermo, ma non tutti sanno che il conduttore è seguitissimo anche sui social. Su Instagram, il suo canale ufficiale conta più di 910 mila followers, con i quali condivide foto e video delle sue giornate. Uno scatto postato poco fa ha ricevuto una marea di like: Alfonso si trova a Cortina d’Ampezzo in compagnia dell’ormai famosa Tata Carla e di due ospiti di eccezione. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno fatto visita al conduttore, ma non si sono limitati a fargli compagnia… Sapete cosa hanno architettato?

A svelarlo è stato proprio Alfonso Signorini, in una storia condivisa su Instagram: “Ciao ragazzi, sti due delinquenti fetenti, mi hanno messo su Tik Tok, ho fatto il mio debutto!”. “Non potete capire il primo video di Alfonso..”, commenta Giulia Salemi. “Debutto col botto”, aggiunge il suo fidanzato Pretelli. “Abbiamo fatto un gioco io e Pretelli, tutti su Tik Tok, andate a vedere”, conclude Signorini. Un’atmosfera allegra e divertente e tante risate per Alfonso e i suoi due ‘pupilli’: sia Giula che Pier, infatti, fanno parte del cast di questa edizione dello show. Giulia è in studio nelle vesti di regina dei social, riportando il ‘sentiment’ del pubblico di Twitter; Pierpaolo conduce il GF Vip Party con Soleil Sorge e, per due puntate, è opinionista in studio con quest’ultima, in sostituzione di Sonia Bruganelli.

Ebbene sì, Giulia e Pierpaolo sono riusciti nell’impresa di far sbarcare Alfonso su Tik Tok: avete già visto il video? È super divertente perché mostra il conduttore in una veste del tutto ironica. Non potete non seguire Signorini su Tik Tok!