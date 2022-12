A Capodanno faranno doppia attenzione alle tradizioni: questi segni zodiacali sono i più superstiziosi

Tra le tendenze che distinguono i segni zodiacali c’è anche quella ad essere superstiziosi: sapete chi c’è ai primi posti in classifica?

Nonostante la società odierna si sia incredibilmente evoluta sotto tanti aspetti, certe credenze sono dure a morire. Certo, razionalmente tutti sanno che passare sotto una scala o incontrare un gatto nero che ci attraversa la strada non significa nulla e non porta assolutamente nessuna conseguenza nefasta, eppure ancora c’è qualcuno che non riesce proprio a rinunciare a certi ‘rituali scaramantici’.

Secondo gli esperti di astrologia, coloro che ancora oggi prestano attenzione a compiere determinati gesti ritenuti necessari ad allontanare la ‘sfortuna’ e si lasciano condizionare se per esempio gli cade il sale sulla tavola, apparterebbero a determinati segni zodiacali.

Il Capodanno è una delle classiche occasioni che pullula di tradizioni benauguranti : il bacio sotto il vischio, i fuochi d’artificio, perfino il cotechino con le lenticchie a mezzanotte! Saranno quindi soprattutto le persone di questi segni a mettere in atto tutta una serie di gesti ed azioni particolari nella speranza di accattivarsi la buona sorte. Curiosi di scoprire a quali segni appartengono?

Segni zodiacali più superstiziosi: ai primi posti ci sono proprio loro

Come avviene molto spesso, scoprire quali sono i protagonisti dello zodiaco con una caratteristica particolare può davvero riservare grosse sorprese. Magari perché siamo proprio noi ad appartenere a quel segno, oppure perché è il segno del nostro partner. Ebbene, anche stavolta il podio potrebbe lasciarvi di stucco. Alcuni astrologi indicano come segni maggiormente inclini alla superstizione ben tre membri dello zodiaco. Stiamo parlando di due segni d’Aria e uno di Fuoco.

Nonostante non lo ammettano facilmente, i nati sotto il segno dei Gemelli ci tengono tantissimo alle influenze positive o negative di alcuni gesti o addirittura oggetti.

Anche l’Acquario non riesce proprio a infischiarsene di queste cose. Fantasioso com’è, questo segno non riesce (o forse preferisce non farlo) a dare una spiegazione logica agli eventi. Quasi sempre attribuisce tutto alle alterne vicende della fortuna e non è raro che metta in atto qualche rito scaramantico. A Capodanno, quindi, sarà il primo a seguire scrupolosamente tutte le tradizioni che promettono soldi, amore, ecc.

Infine, il segno forse più inaspettato ovvero il Leone. Noto per la sua concretezza, questo segno di Fuoco non disdegna rituali ‘acchiappafortuna’. Può sembrare strano, ma i cari Leoncini preferiscono non rischiare in questo senso: sebbene sappiano che si tratti di leggende senza fondamento, preferiscono fare la loro parte compiendo determinati gesti ed azioni che, secondo antiche credenze popolari, sarebbero di buon auspicio.

Ci siete anche voi tra i più superstiziosi dell’oroscopo? Se sì, qual è la tradizione di Capodanno a cui non rinuncereste mai e poi mai?