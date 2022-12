Non c’è niente di meglio di una saporita e nutriente frittata: con questo trucco fenomenale sarà soffice come mai prima d’ora

Nutriente, saporita e personalizzabile, la frittata è sempre una buona idea quando siamo di fretta! Che sia a pranzo o a cena, possiamo arricchire questo piatto con moltissimi ingredienti e trasformarlo in un vero capolavoro di gusto. Qualche tempo fa vi avevamo parlato delle uova e di quale sarebbe la giusta quantità da consumare nell’arco di una settimana. Oggi, invece, ci concentreremo su un metodo di preparazione molto particolare. Con questo trucco fenomenale la tua frittata sarà soffice come mai prima: prova e non te ne pentirai!

Spesso e volentieri vi abbiamo proposto trucchetti e suggerimenti che vi dessero una mano in cucina. Come quando vi abbiamo consigliato un metodo furbissimo per evitare di faticare a pulire i fornelli dopo aver cucinato tante pietanze, magari durante le feste. Un’idea geniale da provare per non doversi sfibrare anche a sgrassare e pulire dopo aver già passato tante ore in cucina.

Andiamo oggi, invece, a scoprire un vero e proprio trucco gastronomico che in pochi conoscono: la frittata sarà tutta un’altra storia!

Prepara la frittata con questo trucco e sarà soffice come mai prima

I passaggi li conosciamo tutti: rompere le uova, insaporire con sale e pepe, magari parmigiano, sbattere e riversare in padella. Fin qui, tutto bene. Ma se provassimo una variante strepitosa che renderà il tutto soffice come una nuvola? Non preoccupatevi, non impiegherete più tempo rispetto alla versione “classica”, si tratta di pochissimi minuti che valgono davvero la pena. Pronti a metterci all’opera?

Partiamo dal presupposto che useremo due uova. Ovviamente questo trucco vale per qualsiasi dosaggio. Separiamo dunque i tuorli dagli albumi sistemando in due diversi recipienti. Montiamo gli albumi a neve con un pizzico di sale, ma senza usare il frullino. Dovranno essere spumosi ma non troppo duri. A parte, invece, lavoriamo i tuorli con pepe e parmigiano. A questo punto accorpiamo gli albumi ai rossi poco alla volta, senza smontarli. Avremo un composto soffice e vaporoso. Riversiamolo in padella e stiamo a guardare: la frittata crescerà come una nuvola! Lasciamo cuocere un lato poi capovolgiamo con delicatezza: mai così soffice e saporita, devi assolutamente provare!

Vi consigliamo di fare attenzione al momento di capovolgere la frittata. Siate delicati o rischiate di romperla e rovinare il vostro capolavoro. Aiutatevi posizionando un piatto sulla padella in modo che funga da “vassoio” e poi fate scivolare la frittata dall’altro verso di nuovo all’interno della padella. Vi assicuriamo che sarà una vera squisitezza una volta pronta e voi potrete arricchirla con gli ingredienti che preferite, da perderci la testa, farà gola a tutti quanti e sarà pronta in un baleno!