Un secondo gustoso ma semplicissimo? Il primo pensiero è per le scaloppine: cuocile al forno con questa crema e saranno un sogno

Se c’è un secondo che piace a grandi e piccini ed è davvero semplice e veloce da realizzare si tratta delle scaloppine. Che siano di pollo, carne o tacchino, sono sempre un piatto nutriente e sfizioso da aromatizzare come preferiamo. Stavolta, però, vogliamo proporvi una versione diversa e gustosissima, davvero inimitabile. Potrai usare, ovviamente, il tipo di carne che preferisci, saranno sempre uno spettacolo. Cuocile al forno con questa crema e le tue scaloppine saranno un sogno: tenerissime.

Non molto tempo fa vi avevamo suggerito una ricetta gustosa e semplicissima, perfetta per tutta la famiglia, per cucinare un secondo e un contorno favoloso in men che non si dica. Si tratta di una ricetta a base di pollo e piselli che di sicuro vi farà venire l’acquolina in bocca.

Oggi parliamo invece di scaloppine, un piatto amatissimo e davvero facile da realizzare. Scommettiamo che non avevate mai pensato di metterle in forno, ma diventeranno la vostra versione preferita!

Al forno e con una crema irresistibile: così le scaloppine saranno tenerissime

Gli ingredienti per questa ricetta irresistibile:

5 0 6 fette di carne (pollo, tacchino, ciò che preferite);

Besciamella quanto basta;

Farina quanto basta;

2 uova;

Sale e pepe quanto basta;

Pangrattato quanto basta;

Burro quanto basta;

Spezie a piacere.

Prepariamo subito la besciamella se non vogliamo usare quella già pronta trovata al supermercato. Usate la nostra ricetta veloce e leggerissima. Assottigliamo le fettine di carne con un batticarne e rotoliamole nella farina, impanandole per bene. In un recipiente rompiamo le uova e sbattiamo con sale e pepe (potete usare anche un po’ di parmigiano). Dopo averle immerse nell’uovo impaniamo le scaloppine nel pangrattato. Dobbiamo ottenere una panatura compatta e omogenea, quindi giriamole con cura su entrambi i lati e assicuriamoci che siano ben ricoperte.

A questo punto imburriamo con cura una pirofila da forno e sulla base distribuiamo un coppino di besciamella. Usiamo un cucchiaio per distribuire per bene, formando il letto su cui adageremo le fettine di pollo. Sistemiamo le scaloppine e ricopriamo con altra besciamella. Spolveriamo con uno strato sottile di pangrattato, ma anche con del parmigiano se di nostro gusto. Insaporiamo con le spezie che ci piacciono, come rosmarino o noce moscata. Cuociamo in forno a 180 gradi per circa mezz’ora, massimo quaranta minuti. Mai così tenere e cremose: un sogno ad occhi aperti!

Consiglio extra: ovviamente potete scegliere di utilizzare sia la besciamella già pronta, sia quella fatta in casa, vi consigliamo solo di tenerla leggermente liquida rispetto al solito così da evitare che si secchino troppo una volta in forno.