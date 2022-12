“Mia madre continua a…”: Diletta Leotta confessa tutto, l’avreste mai detto?

Intervistata dal settimanale F, Diletta Leotta rivela un particolare sul rapporto con sua madre: la conduttrice ne ha parlato senza filtri.

Bella, in gamba e con un curriculum che parla da sé: Diletta Leotta, classe ’91, è un vero vulcano di fascino e carisma con cui da anni seduce il pubblico che l’ha seguita prima su Sky e ora continua a farlo su DAZN. Nata a Catania 31 anni fa, nel 2009 partecipò a Miss Italia ma, nonostante la sua ben nota avvenenza, non superò le prime selezioni. Come accade a molte aspiranti al titolo, però, ciò non le ha impedito di costruirsi una brillante carriera in tv e, dopo alcune esperienze su Antenna Sicilia, nel 2011 passò a Mediaset nelle vesti di conduttrice del programma intitolato Il compleanno di La5.

L’anno successivo avviene il passaggio a Sky Meteo 24 e da allora la sua ascesa professionale appare inarrestabile. Non solo sul piccolo schermo, ma anche in radio: dal 2017 lavora infatti come speaker del programma 105 Take Away di Radio 105 insieme a Daniele Battaglia. Senza contare le esperienze al cinema di cui l’ultima risale al 2021, quando prese parte al film Chi ha incastrato Babbo Natale? con Alessandro Siani.

Se la sua carriera appare intensa e movimentata, non si può dire che dal punto di vista personale le cose siano diverse. La bellissima siciliana ha sempre attirato su di sé la curiosità del gossip, che più volte ha parlato delle sue storie d’amore con uomini altrettanto celebri. Proprio su questo argomento, Diletta sembra avere le idee ben chiare, come si evince dall’intervista da lei concessa al settimanale F. In tale occasione ha anche rivelato un particolare retroscena che riguarda anche sua madre.

Diletta Leotta e l’amore: la conduttrice rivela cosa ne pensa sua madre

Reduce dal viaggio in Florida dove era stata paparazzata da Chi in compagnia del suo nuovo fidanzato Loris Karius, portiere tedesco del Newcastle, la Leotta ha parlato della propria vita sentimentale al settimanale F. Consapevole di alcune critiche sulle sue storie d’amore, ha voluto mettere in chiaro le cose: “Non trovo giuste le critiche sugli uomini che scelgo di avere accanto”. Ha ammesso di non temere il giudizio altrui e di voler vivere appieno le proprie esperienze amorose, anche a costo di commettere errori: “Sono una passionale e a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nelle relazioni che desidero”.

Diletta ha poi rivelato che sua madre la invita spesso ad essere più riflessiva nelle questioni di cuore: “Mia madre continua a dirmi di stare attenta, di andarci piano”. Lei però continua dritta per la sua strada, convinta più che mai che per trovare l’uomo giusto non si debba rinunciare a lanciarsi nelle esperienze. “Io non sento nessuno: ci devo sbattere la testa prima di fermarmi”, ha detto chiaro e tondo.

Indipendentemente da come la si pensi al riguardo, non si può non apprezzare il carattere forte e deciso della bionda presentatrice, siete d’accordo?