In molti sbagliano: il riso va lavato prima di cuocerlo? La risposta definitiva; ecco cosa devi fare per preparare un piatto succulento.

È una delle domande che in molti si pongono davanti ai fornelli: il riso deve essere lavato e risciacquato prima di cucinarlo? Una domanda alla quale non tutti hanno dato una risposta, ma in realtà una risposta c’è.

In molti non conoscono cosa, effettivamente, sia più giusto fare per ottenere un piatto di riso perfetto e come bisogna procedere. Il primo step, prima della cottura, deve essere quello di passarlo sotto l’acqua? Se vuoi toglierti ogni dubbio, continua a leggere.

Il riso deve essere lavato o meno prima di cucinarlo?

Sei abituata a sciacquare sempre il riso prima di cucinarlo ma non sai se è la cosa giusta? O, al contrario, non lo lavi mai prima di cuocerlo e ti chiedi se stai procedendo bene? Qui troverai tutte le risposte ai tuoi dubbi, così da poter preparare delle pietanze col riso gustosissime e salutari. Iniziamo col dire che risciacquare il riso è sempre un’ottima scelta. E lo è per diversi motivi.

Il primo è di natura strettamente igienica: lavare il riso prima di cuocerlo permetterà di eliminare eventuali residui di polvere o di sporco, annidatisi prima del confezionamento. Il secondo riguarda l’eliminazione dell’amido: sciacquare per bene il riso prima di cucinarlo consentirà di renderlo più leggero e digeribile, al termine della preparazione. Uno step da non trascurare, soprattutto per chi soffre di problemi gastrici: gustare il riso risulterà ancora più piacevole. Per far sì che tutto l’amido scivoli via, sciacqua sotto l’acqua corrente il riso, più e più volte, e lascialo un po’ in ammollo finché l’acqua non diventa completamente trasparente: vorrà dire che non vi è più amido e che il riso è pronto per essere cotto. Ma attenzione: c’è un però!

Nonostante sciacquare il riso sia sempre consigliato, non conviene farlo nel caso in cui hai intenzione di preparare un risotto. In quel caso, infatti, l’amido è un ingrediente prezioso per la buona riuscita del piatto, che sarà più cremoso che mai proprio grazie alla sua azione. È bene, quindi, che l’amido resti ben attaccato ai chicchi di riso se vuoi preparare un risotto da leccarsi i baffi. Sciacqua sempre il riso quando si tratta, ad esempio, di riso basmati o rosso o nero, ma puoi evitare di farlo per il carnaroli o l’arborio, comunemente usato per i risotti.

Se fai in questo modo, i tuoi piatti a base di riso saranno gustosissimi, leggeri e saporiti: provare per credere! E tu, sei abituata a rimuovere l’amido in eccesso prima di cuocere il riso o prediligi i piatti cremosi?