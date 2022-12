Ti servirà la pancetta per questo primo piatto, ma non solo: questo ingrediente fa la differenza; i tuoi ospiti si leccheranno i baffi.

Allegria, regali, giochi, ma, soprattutto, cibo! Le festività natalizie non sono ancora terminate e, si sa, in questo periodo non c’è dieta che tenga: si mangia spesso e anche parecchio. I maxi pranzi e le super cene tra amici e parenti sembrano non finire mai ed è davvero bello, per chi ha la passione per la cucina, preparare deliziose pietanze per le persone che ama. A questo proposito, c’è un’idea davvero succulenta che non dovresti lasciarti scappare.

Si tratta di un primo piatto, da sapore unico, che ha come protagonista uno dei salumi più utilizzato in cucina: la pancetta. Se i tuoi ospiti sono dei ‘pancetta lovers’ non puoi non deliziarli con questo piatto, che farà leccare loro i baffi. No, non avrai bisogno soltanto della pancetta, ma anche di un altro ingrediente, davvero eccezionale, che renderà la pasta saporita come non mai. Lasciati ispirare!

Un primo piatto originale e saporito: unisci la pancetta a questo succulento ingrediente

Hai un mega pranzo in programma per i prossimi giorni e sei alla ricerca di un primo piatto originale, che lasci i tuoi ospiti a bocca aperta ( e stomaco pieno)? Sei nel posto giusto. Si tratta di un piatto semplicissimo da preparare, ma nello stesso tempo extra gustoso, oltre che bello da vedere. Un ingrediente te lo abbiamo già svelato, è la pancetta, ma qual è l’altro?

Si tratta degli asparagi, un vero e proprio ‘jolly’ in cucina, perfetto per realizzare diverse pietanze e da abbinare con diversi ingredienti gustosissimi. Tra cui, appunto, la pancetta. Come procedere? Il primo step è quello di tagliare i gambi degli asparagi a rondelle, che andrai ad aggiungere alla padella in cui ha fatto rosolare dello scalogno ( o cipolla). Aggiungi dell’acqua di cottura ( nel frattempo, infatti, cuoci anche la pasta), sale e pepe, e lascia cuocere gli asparagi in padella, per circa 10 /15 minuti. A questo punto unisci la pancetta e lascia rosolare per circa due o tre minuti… ma non è finita qui!

Se vuoi rendere il tuo piatto ancora più gustoso, puoi mettere un po’ di asparagi da parte ( quelli già cotti in padella), unirli a 20 grammi di olio e 100 g di acqua e realizzare una crema golosissima. Una crema con cui amalgamerai il tutto, una volta che la pasta e cotta, e che conferirà un sapore unico al tuo piatto finale. E anche un bellissimo aspetto: il tuo piatto si colorerà di verde!

Una ricetta golosissima, veloce da preparare, e che farà impazzire grandi e piccini. Provare per credere, lascerai tutti senza parole con questo piatto.