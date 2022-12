Sonia Bruganelli, ora è ufficiale: la famiglia si allarga

Colpo di scena in casa di Sonia Bruganelli: la sua splendida famiglia si allarga, la notizia ora è proprio ufficiale!

Madre, moglie, imprenditrice e personaggio televisivo tra i più amati e criticati di sempre. La vulcanica Sonia Bruganelli, per il secondo anno consecutivo opinionista del GF Vip, riesce sempre a far parlare di sé. Stavolta la novità che la riguarda ha del clamoroso. Se siete telespettatori affezionati del reality condotto da Alfonso Signorini, saprete certamente che la bionda consorte di Bonolis è stata assente durante la scorsa puntata del programma. E lo sarà anche nella prossima, in onda lunedì 2 gennaio.

Attualmente infatti si trova a New York insieme al marito e ai tre figli per conoscere il primogenito di Stefano, uno dei due figli nati dal primo matrimonio di Paolo. Il bimbo si chiama Sebastian ed è nato lo scorso ottobre. Il noto conduttore Mediaset è diventato nonno per la seconda volta: due anni fa a dargli questa immensa gioia è stata sua figlia Martina, anche lei nata dal matrimonio con Diane Zoeller.

Prima della partenza per gli Stati Uniti, è stata ufficializzata un’altra new entry in famiglia. Ci ha pensato Davide, il figlio di Sonia e Paolo, a dare pubblicamente la splendida notizia. Il ragazzo è da poco entrato a giocare nella Triestina, dimostrando di avere le carte in regola per affermarsi nel mondo del calcio. Una bella soddisfazione per sé e per i suoi genitori, ma a quanto pare per lui le novità piacevoli non finiscono qui.

Sonia Bruganelli, la famiglia si ingrandisce: la notizia coglie tutti di sorpresa

Qualche giorno fa, il giovane giocatore ha lasciato tutti di stucco, visto che sul suo profilo Instagram è comparso uno scatto che lo ritrae insieme alla fidanzata. Proprio così: il figlio maschio della coppia Bonolis-Bruganelli ha trovato la sua dolce metà e ha voluto annunciarlo ufficialmente via social. Un gesto abbastanza insolito considerata la sua riservatezza, ma che evidenzia la forza del legame che sta nascendo tra i due ragazzi. Questi ultimi si sono immortalati in un selfie allo specchio e il cuore rosso messo da Davide nella didascalia non lascia spazio a dubbi sulla natura sentimentale del loro rapporto.

Le fortunata è Alice Zordan, una bellissima e giovane ragazza svizzera di Lugano, come si legge nella bio del suo Instagram. Tra le centinaia di commenti al post, spicca la tenera frase che lei dedica allo sportivo: “Sei tutto”, con tanto di cuore. Certamente la love-story era già nota ai famosi genitori di Davide, che ora si sta godendo il viaggio in America con loro ma a breve tornerà a riabbracciare il suo amore.

Un’altra bella novità in casa Bonolis che, a quanto pare, ora è di nuovo suocero. Cosa ne penserà mamma Sonia?