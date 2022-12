Se avete fretta ma non volete rinunciare ad un buon primo provate la pasta pasticciata: una ricetta veloce, saporita e per niente impegnativa

A volte non abbiamo davvero abbastanza tempo da perdere in cucina. Ci capitano giornate frenetiche che non ci permettono nemmeno di fare la spesa e quindi dobbiamo arrangiarci con ciò che abbiamo in casa sia per quanto riguarda il pranzo che la cena. Questo non significa rinunciare al gusto! Veloce e per niente impegnativa: la Pasta pasticciata è una ricetta da non perdere.

La pasta è sicuramente uno dei nostri ingredienti preferiti. Spesso è la prima scelta quando si tratta del pranzo e piace sempre a tutti. Possiamo condirla con qualsiasi sugo, salsa, crema, verdura, insomma c’è solo l’imbarazzo della scelta. Qualche tempo fa abbiamo parlato dell’abitudine di salarla e vi abbiamo svelato un dettaglio importante che tutti dovremmo conoscere.

Oggi vi proponiamo una ricetta davvero semplice e poco impegnativa, ma squisita: scommettiamo che diventerà uno dei tuoi piatti preferiti!

Come si prepara la pasta pasticciata: ricetta semplice e gustosa, perfetta anche all’ultimo minuto

La cosa bella di questa ricetta è che potrete perfezionarla a vostro gusto usando gli ingredienti che avete in casa:

pasta a scelta;

passata di pomodoro quanto basta;

mozzarella quanto basta;

pezzetti di salame, mortadella, prosciutto;

2 uova;

parmigiano grattugiato quanto basta;

olio, aglio, sale e pepe quanto basta;

spezie a piacere.

Per prima cosa preparate il sugo di pomodoro se non lo avete già avanzato. Se è già pronto, invece, basterà scaldarlo. Intanto dobbiamo preparare le uova sode, quindi bolliamole in un pentolino e poi sgusciamole per tagliarle a pezzetti. In contemporanea mettiamo a cuocere la pasta: in tutto la ricetta ci ruberà davvero pochi minuti.

Quando la pasta sarà ormai cotta scoliamola tenendo da parte una tazzina di acqua di cottura. Riportiamo la pasta in pentola e uniamo il sugo di pomodoro. Aggiungiamo le uova sode a pezzetti e così anche il salame, la mortadella, tutto ciò che avete deciso di consumare.

Spolveriamo con una bella quantità di parmigiano grattugiato e uniamo anche la mozzarella a pezzetti. Se preferite o avete della provola andrà benissimo. Tenendo la fiamma dolce rimescoliamo per amalgamare il tutto. All’occorrenza possiamo usare un po’ di acqua di cottura tenuta da parte per rendere il piatto super cremoso. Controlliamo quindi sale e pepe e insaporiamo anche con le spezie che ci piacciono. Il nostro primo lampo, economico e “arrangiato” è pronto e ci ruberà davvero il cuore! Potete usare tutto ciò che avete in casa, non ci sono regole, spazio alla fantasia!

Consiglio extra: potete aggiungere anche della panna, se ne avete, per ottenere una salsa rosa davvero irresistibile.