Antonella Clerici, capelli neri e frangetta: mai vista così, i fan a bocca aperta

Dal profilo Instagram di Antonella Clerici spunta uno scatto assolutamente insolito: con i capelli così, è davvero irriconoscibile!

Oltre alla sua personalità solare e al suo viso sempre sorridente, uno dei tratti più iconici di Antonella Clerici è sicuramente la sua biondissima chioma. Da quando è diventata uno dei volti di punta della Rai, la simpaticissima conduttrice non ha mai abbandonato il suo hair-style, se non per concedersi in rare occasioni qualche pettinatura alta.

Dopo essere stata per anni al timone de La prova del cuoco, programma che l’ha definitivamente consacrata al successo, ed aver lavorato a tanti altri progetti di grande successo, più di due anni fa si è lanciata nell’allora inedita avventura di E’ sempre mezzogiorno, con cui va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.

Anche in questa esperienza ha saputo conquistare un’ampia fetta di pubblico, confermandosi regina di tale fascia oraria. Con ricette tipiche di varie zone d’Italia, giochi telefonici e vari ospiti, la sua presenza rassicurante tiene compagnia ai telespettatori che la seguono puntuali ogni giorno. Tanta allegria ma anche qualche importante messaggio da trasmettere, come quello di qualche giorno fa che Antonella ha lanciato in vista dei festeggiamenti natalizi.

In occasione dello scorso Halloween, invece, ha voluto aprire la puntata strappando a tutti un sorriso e lo stesso ha fatto sul suo profilo Instagram. Si era infatti travestita da Morticia Addams e si era presentata così davanti alle telecamere. “Mi spavento da sola, non mi posso guardare allo specchio”, aveva detto. Con lo stesso travestimento ha poi pubblicato un selfie sul suo profilo ufficiale. Se non l’avete vista, non potete assolutamente perdervi questo scatto!

Antonella Clerici stravolge il suo look: l’avreste riconosciuta con quei capelli?

Seguita su Instagram da oltre 900mila follower, l’amatissima conduttrice ha lasciato tutti senza parole immortalandosi con abiti e parrucca ispirati al celebre personaggio fantasy. “Signore e signori, oggi E’ sempre mezzogiorno è stato condotto da Morticia Addams. Domani tornerà Antonella Clerici! Buon Halloween!!!”, ha scritto nella didascalia all’autoscatto.

Tra i tantissimi cuoricini e commenti che hanno inondato la foto, sono spuntati anche quelli di alcuni colleghe del mondo dello spettacolo, come Benedetta Parodi, Alessia Marcuzzi, Mara Venier, Valeria Graci. In molti hanno poi sottolineato quanto la chioma fittizia di colore nero le stia bene. In effetti, il nero dona tantissimo a chi ha gli occhi chiari come Antonella. Senza contare che la frangia mette in risalto lo sguardo! Qualche seguace del popolare volto Rai le ha anche suggerito di stravolgere davvero il suo look e non solo per scherzo: “Bellissima mora e liscia…potresti cambiare veramente”, si legge tra i commenti.

Che vi dicevamo? La Clerici è davvero spettacolare così e chissà che prima o poi non decida davvero di dire addio al biondo.