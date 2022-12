Diletta Leotta, la decisione: è la prima volta che succede

Colpo di scena nella vita privata di Diletta Leotta: la decisione della conduttrice lascia tutti di stucco, non era mai accaduto prima.

La magia del Natale consiste anche nel fatto che questa è la festività che più di qualunque altra riesce a riunire le famiglie. Chi lavora in una città lontana da quella d’origine ne approfitta per raggiungere i parenti ed amici che non vede da tempo e lo stesso fanno moltissimi personaggi famosi. Una di queste è Diletta Leotta, che per l’occasione si è recata in Sicilia, sua terra natale.

Come si vede dagli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, la splendida conduttrice di DAZN ha trascorso giorni piacevoli circondata dagli affetti più cari. Chi la segue da tempo sa quanto Diletta sia legata ad esempio ai suoi genitori, Ofelia e Rori, con i quali ha regalato ai follower una bellissima foto social davanti all’albero di Natale.

Le giornate in terra sicula sono state allietate però anche da un’altra presenza. Qualcuno che ha raggiunto la conduttrice per fare la conoscenza ufficiale di tutta la famiglia. Dopo varie liaison con uomini piuttosto famosi, attualmente Diletta si sta dando una nuova opportunità in amore con un bellissimo sportivo e pare proprio che entrambi abbiano tutta l’intenzione di procedere in maniera seria.

Diletta Leotta, le decisione spiazza tutti: è successo in occasione del Natale

Decisa più che mai a godersi questa nuova favola d’amore, Diletta non ha esitato a condividere con i fan una storia Instagram in cui appare con la sua nuova fiamma. Lui è Loris Karius, affascinante portiere tedesco del Newcastle, che ha ricondiviso il contenuto poco dopo sul proprio profilo. I due erano stati paparazzati di recente dal settimanale Chi durante una vacanza a Miami ed ora si sono mostrati sui social in Sicilia.

Il bel 29enne ha quindi conosciuto per la prima volta i genitori e gli altri parenti della fidanzata, segnale che indica quanto la coppia sia sempre più unita. Su Instagram i due hanno pubblicato una foto che li ritrae mentre passeggiano sul lungomare col cagnolino di Diletta e, a giudicare dai loro sorrisi, sono proprio il ritratto della felicità.

Del resto, la bionda presentatrice è stata molto chiara circa la sua vita sentimentale, che svariate volte ha attirato numerose critiche. In un’intervista rilasciata al settimanale F, ha sottolineato che non le interessa il giudizio altrui e che a 31 anni si sente libera di vivere le esperienze che vuole, anche a costo di sbagliare.

Con molta sincerità, la Leotta ha poi ammesso di non dare ascolto a nessuno nelle questioni di cuore, nemmeno a sua madre, che le consiglia di essere un po’ più cauta in amore: “Io non sento nessuno: ci devo sbattere la testa prima di fermarmi”.

A noi sembrano fantastici insieme, voi che ne dite?