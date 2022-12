Per funzionare al meglio la lavatrice deve essere curata in ogni parte: la tua è piena di calcare? La soluzione è questa miscela casalinga

Se c’è un elettrodomestico di cui davvero non potremmo fare a meno è la lavatrice. Ci permette di igienizzare, pulire e ammorbidire in un colpo solo diversi chili di bucato e ci risparmiano la fatica del lavaggio a mano. Per funzionare al meglio, ovviamente, ha bisogno di accortezza e manutenzione e non dovremmo mai trascurare i segnali di allarme. Il rischio è un risultato pessimo per i nostri abiti. La tua lavatrice è piena di calcare? La soluzione è questa miscela casalinga.

Giusto pochi giorni fa vi avevamo dato un consiglio prezioso che riguarda un altro elettrodomestico molto amato e usato. Si tratta della lavastoviglie! Di certo chiunque ne abbia una sa bene com’è comodo non dover sgrassare e scrostare a mano piatti, bicchieri e similari. Noi vi abbiamo suggerito un modo per risparmiare davvero, non sulla bolletta, soprattutto quando abbiamo una bella mole di stoviglie da pulire: provate questo metodo e resterete sbalorditi!

Stavolta, invece, parliamo della lavatrice: se non funziona bene forse il problema è un inconveniente molto comune. Quale? Il calcare! Come risolvere? Te lo spieghiamo subito!

Calcare in lavatrice: la soluzione casalinga con due ingredienti

L’accumulo di calcare è un problema comune, non solo per la lavatrice, ma anche per quanto riguarda rubinetti e vari. Se trascurato può causare danni di un certo rilievo. Come risolvere il problema per quanto riguarda il nostro elettrodomestico? Servendoci di una miscela casalinga che si prepara con due semplici ingredienti: un rimedio fai da te che sicuramente vale la pena provare!

Ciò che dovete fare è diluire in una bottiglia mezzo litro di acqua e il succo di un limone. Mescolate per bene e versatelo nella vaschetta della lavatrice senza aggiungere altro. Ora fate partire un giro di lavaggio a vuoto. Una volta terminato aprite il cestello e vi accorgerete subito della differenza: il calcare sarà sparito e così anche quell’odore tanto pungente e particolare che lo contraddistingue. Una soluzione rapida, efficace ed economica che renderà davvero fiore le nostre nonne!

Consiglio extra: ripete questo procedimento almeno una volta al mese, per risultati ottimali. Non dimentichiamo di pulire con cura anche le guarnizioni, dove spesso si accumulano residui di ogni genere che rischiamo di finire di nuovo nel cestello ad ogni lavaggio e rovinare così il nostro bucato.

Ovviamente, se l’elettrodomestico dovesse dare problemi seri, rivolgersi ad un tecnico esperto è la soluzione migliore. Ricordiamo che la lavatrice si compone di molte parti, alcune non visibili, sulle quali potrebbe essere necessario intervenire. Meglio prevenire che curare, giusto?