Non rovinare questa serata: alla vigilia di Capodanno non devi mai fare questo

Se non vuoi rovinare la vigilia di Capodanno devi assolutamente sapere cosa non devi mai fare: l’avresti mai immaginato?

Avete già organizzato il vostro cenone di Capodanno? Che sia da trascorrere in casa con amici e parenti o, addirittura, col classico veglione, questa ultima notte del 2022 merita di essere festeggiata alla grande. Prima di farlo, però, è bene che voi conosciate alla perfezione tutto quello che si deve evitare di fare per evitare di rovinare la vigilia di Capodanno!

Siamo tutti d’accordo col dire la sera della vigilia di Capodanno deve essere perfetta, vero? Si tratta di una serata organizzata settimane e settimane prima, che si attende con ansia insieme agli amici di sempre o ai parenti e per cui si pensa ogni cosa nel minimo dettaglio, ma forse non tutti immaginano che basta davvero pochissimo per rovinarla da capo a piedi. Di che cosa parliamo esattamente? Beh, se anche tu vuoi che quest’ultima notte dell’anno sia speciale e che non venga rovinata da niente e da nessuno, ti consigliamo di leggere questa piccola rammenda.

Di seguito, infatti, ti diremo tutto quello che non si deve assolutamente fare se non vuoi che la vigilia di Capodanno venga rovinata. Siete pronti? Prendete carta e penna ed iniziate a prendere appunti.

Se non vuoi che la vigilia di Capodanno venga rovinata devi sapere questo: cosa non devi mai fare

Per quanto la vigilia di capodanno sia sempre una serata organizzata alla perfezione, c’è sempre qualcosa – anche un piccolo dettaglio – che può rovinarla. Il nostro articolo di oggi, quindi, non vuole fare altro che elencarvi tutto quello che occorre sapere se si vuole che tutto vada liscio come l’olio:

Non dimenticare mai le lenticchie! Si tratta di un legume che non piace a tutti, ma che è parecchio gettonato la sera dell’ultimo dell’anno! D’altra parte si sa: più lenticchie si mangiano a Capodanno, più sono abbondanti i soldi che entreranno in tasca nel nuovo anno. E lo sa bene questo segno zodiacale, che nel 2023 si arricchirà da capo a piedi. Il consiglio, quindi, che vi diamo è di acquistarle in abbondanza! Non si sa mai, i vostri ospiti possono pur sempre chiedervi un bis. Organizzate la cena nei minimi dettagli: in poche parole, non riducetevi all’ultimo! Si tratta di un vero e proprio errore, che potrebbe mandarvi tutto in fumo! Fate così: prendete un bel taccuino, segnatevi tutto quello che volete fare punto dopo punto così siete certi che non avrete dimenticato nulla; Non tardate con la spesa: se si vuole che tutto vada a perfezione, non potete fare la spesa dell’ultimo dell’anno nel pomeriggio! Il consiglio che vi diamo, così come per il menù, è quello di fare una bella lista di tutto quello che vi occorre e comprarlo poco alla volta; Scegliere in anticipo l’outfit: care donne, non potete ridurvi all’ultimo anche con la scelta del look, forza! Seguite il nostro consiglio e vi assicuriamo che farete un figurone; Non dimenticate di sorridere: sembrerà banale, ma non lo è! La fine di un anno e l’inizio di un altro può essere tanto triste, soprattutto per chi ha vissuto dei giorni parecchio difficili, ma non disperatevi! Ultima cosa da non dimenticare mai: il pane: sembra stupido, ma vi garantiamo che non lo è. Quando andate a fare la spesa dal vostro salumiere di fiducia, non vi dimenticare di comprare un bel pezzo di pane. Si tratta di un ottimo ‘spuntino’ prima dell’arrivo dell’antipasto! Vorreste mica deludere gli ospiti prima di iniziare.

Se seguite alla lettera tutto quello che vi abbiamo detto, vi assicuriamo che la vostra vigilia sarà indimenticabile!

Abbiamo dimenticato qualcosa, secondo voi? Fatecelo sapere. Nel frattempo, vi auguriamo un buon inizio d’anno a tutti.