Silvia Toffanin, decisione irrevocabile: non la vedremo…

In questi giorni non si parla d’altro: Silvia Toffanin ha spiazzato tutti con la sua decisione, brutta notizia per il pubblico.

E’ la regina indiscussa del weekend di Canale 5 e in questi anni ha dimostrato doti da perfetta ‘padrona di casa’ in tv. Classe 1979, Silvia Toffanin conduce Verissimo ormai da tantissimi anni, tanto che quel salotto è diventato quasi la sua seconda casa. Un successo che, non a caso, ha spinto l’azienda del Biscione ad aggiungere a quello del sabato pomeriggio anche il secondo appuntamento della domenica.

Di certo, oggi la bella 43enne di Marostica è considerata a pieno titolo una delle conduttrici di punta di Mediaset, tanto che qualcuno già vede in lei la futura erede di Maria De Filippi. Come accaduto in questi anni a molte donne di successo, anche Silvia avrebbe ricevuto un’importantissima proposta per i prossimi mesi.

Come molti già sapranno, in questi giorni si era diffusa la notizia secondo cui la compagna di Piersilvio Berlusconi avrebbe rifiutato l’invito di Amadeus all’edizione 2023 del Festival di Sanremo. Un episodio già di per sé abbastanza spiazzante, ma quanto successo dopo ha davvero dell’incredibile.

Silvia Toffanin, è ‘mistero’ sul Festival di Sanremo: ecco cosa sarebbe saltato fuori

Il clamoroso “no” della conduttrice al palco del Teatro Ariston era stato annunciato da un comunicato Ansa: “In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione”. La pagina ufficiale di Mediaset aveva poi condiviso su Twitter la nota.

L’agenzia di stampa confermava la veridicità della proposta alla Toffanin e precisava che Mediaset non avrebbe avuto nulla in contrario a concedere la liberatoria necessaria. Aggiungeva però che la diretta interessata aveva declinato l’offerta “in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche”.

A quel punto, la questione ha cominciato ad ingarbugliarsi sempre di più. Innanzitutto, la nota è stata improvvisamente cancellata, sia dall’Ansa che dal profilo Twitter QuiMediaset. Sulla vicenda era poi intervenuto TvBlog, che aveva smentito la notizia: secondo il sito, l’unico invito a Silvia alla celebre kermesse canora risaliva all’edizione 2020. I colpi di scena però non sono finiti qui.

Fanpage riferisce infatti che fonti vicine a Mediaset confermano l’avvenuta proposta alla Toffanin anche quest’anno. “È stata ricontattata quest’anno per prendere parte all’edizione 2023 e ha rifiutato ancora perché molto presa da Verissimo che va in onda due volte a settimana”.

A prescindere da tutto, si tratta di una notizia amara per il pubblico, che avrebbe certamente gradito la presenza di un volto così amato sul palco della manifestazione italiana più famosa al mondo.