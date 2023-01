Oggi è molto diversa da Vite al Limite: dimenticate i suoi 226 kg, ora si mostra proprio così

Dimenticatela com’era a Vite al Limite coi suoi 226 kg: oggi la paziente del dottor Nowzaradan è molto diversa, stenterete a riconoscerla.

Chi è che non ha mai seguito una puntata di vite al limite? in onda a partire dal 2012 il docu reality di Real Time è solito raccontare le storie di quelle persone che hanno problemi con i propri chili di troppo ed hanno intenzione di ritornare in forma.

In attesa dei nuovi episodi, come annunciato dal medico chirurgo iraniano, i suoi numerosi telespettatori non possono fare a meno di chiedersi cosa sia successo ai protagonisti delle scorse edizioni. Se recentemente, infatti, vi abbiamo parlato della storia di Marla McCants e della sua trasformazione, adesso non possiamo non raccontarvi l’avventura di Crystal, protagonista della nona stagione del programma. La donna, infatti, ha scelto di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan per via dei quei chili di troppo ed ha chiaramente fatto intendere quanto volesse ritornare in forma per ritornare a vivere.

A condizionare fortemente la sua vita, infatti, non vi erano soltanto quei chili in più, ma anche tutte le problematiche fisiche che l’obesità aveva comportato. Cos’è successo in clinica? E, soprattutto, come la ritroviamo oggi? Eccola: dopo Vite al Limite è molto ma molto diversa!

Dimenticate con quei 226 kg di Vite al Limite: oggi è molto diversa

A differenza del percorso di Charity Pierce – ad oggi ancora bellissima – quello di Crystal Rollins a Vite al Limite purtroppo non ha avuto un buon epilogo. Ancora prima di iniziare il suo programma di dimagrimento, infatti la donna aveva rivelato al dottor di voler dimagrire, ma alla fine dei conti non ci è mai riuscita. Pensate, la paziente del chirurgo non solo non ha perso peso ma è addirittura ingrassata. Si capisce, quindi, che la decisione del dottor Nowzaradan è stata perlopiù inevitabile. Il percorso di Crystal, infatti, si è interrotto qualche mese prima della fine del programma. E, purtroppo, non ha registrato granché risultati.

Sono state tantissime le storie che sono state raccontate a vite al limite, ma questa della dolce rollins è sicuramente tra le più indimenticabili. Considerato lo scarso successo ottenuto in clinica, sono diverse le persone che ad oggi si chiedono che fine abbia fatto e soprattutto come sia diventata. Che Crystal abbia capito l’importanza di dimagrire soltanto una volta ritornata a casa? Assolutamente sì! Così come abbiamo fatto in altre occasioni, anche stavolta ci siamo messi subito alla ricerca dell’ex paziente su Facebook ed abbiamo scoperto che ad oggi è molto diversa. Ai tempi della sua partecipazione al programma la donna era ulteriormente ingrassata, ma oggi è quasi irriconoscibile. Guardatela in questo scatto risalente al Giugno scorso:

È decisamente irriconoscibile, non trovate? Non sappiamo a quanto ammonti il suo dimagrimento, ma vi consigliamo di dimenticare completamente la Crystals dei tempi di Vite al Limite e dare il benvenuto ad una Crystal decisamente diversa.