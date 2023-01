Vite al Limite, oltre i 100 kg in meno dai suoi 300 dell’inizio: oggi faticherete a credere che sia lei

100 kg in meno dai suoi iniziali 300 grazie a Vite al Limite, ma avete visto com’è diventata oggi? Farete davvero difficoltà a credere che sia lei.

Se la trasformazione di Marla McCants vi ha lasciato senza parole, questa lo farà ancora di più. Già ai tempi della sua partecipazione a Vite al Limite, la giovanissima donna era riuscita ad ottenere 100 kg in meno dai suoi 300 iniziali. Adesso, rintracciandola sui social, abbiamo scoperto che la sua forma fisica è migliorata ancora di più.

Cosa l’ha spinta ad ingrassare nonostante la sua giovane età? Così come la stragrande maggioranza dei casi, anche stavolta la paziente del dottor Nowzaradan ha raccontato di avere una storia drammatica alle spalle. Per nulla considerata dai suoi familiari e solita trovare conforto nel cibo, la donna ha raccontato di avere da sempre questo rapporto con esso, riscontrando problemi col peso da quando era solo una ragazzina. Giunta quasi all’età di 40 anni e con un peso che sfiorava i 300 kg, la paziente si è resa conto che così non poteva andare più avanti. Ed ha scelto di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan.

Seppure seguire il regime alimentare imposto dal chirurgo non sia affatto una cosa da niente, la giovane donna è riuscita a dimagrire più di 100 kg. Come sta oggi? Scopriamolo insieme. Anche se, vi anticipiamo, avrete difficoltà a credere che sia lei.

100 kg in meno a Vite al Limite, ma com’è oggi? Grande gioia per tutti

Così com’è capitato con altri pazienti, anche la protagonista di questo nostro articolo ha saputo mantenere la promessa fatta al dottor Nowzaradan durante il suo percorso a Vite al Limite. Se durante il programma di dimagrimento era riuscita ad ottenere 100 kg in meno rispetto al suo peso iniziale, una volta spenti i riflettori sembrerebbe che la giovane donna non abbia perso le buone abitudini e sia dimagrita ulteriormente. Perlomeno, è proprio questo che ci mostrano gli scatti che è solita condividere sul suo canale Facebook. Non sappiamo quanto sia dimagrita ancora dopo Vite al Limite, ma la sua forma fisica fa chiaramente pensare che la lancetta della bilancia sia scesa ancora.

Ricordate anche voi Karina Garcia della sesta stagione di Vite al Limite? Ai tempi del programma di Real Time, la donna pesava 287 kg, ma quando è ultimato il suo percorso ne pesava esattamente 180. Una trasformazione davvero incredibile, non trovate? Guardate, però, come si mostra oggi al suo pubblico social:

Non sappiamo a quanto ammonti il suo dimagrimento, ma questa foto dimostra chiaramente che Karina ha continuato a seguire la sua dieta una volta spenti i riflettori di Vite al Limite. Oggi è felicissima accanto a suo marito e può dire di aver ritrovato finalmente la sua serenità.