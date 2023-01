I nomi ‘antichi’ che però sono sempre stupendi: puoi scegliere tra questi per il tuo bambino

Questi nomi antichi sono davvero stupendi per il tuo bambino: scegline uno e ti assicuriamo che ti ringrazierà a vita, favolosi.

Dopo avervi ampiamente illuminato su quei nomi da bambina tipici americani ma che sono molto usati anche nel nostro paese, non possiamo fare a meno di dirvi quali sono quei nomi nostrani da poter dare ad un bambino appena nato. Si tratta di alcuni appellativi che potremmo chiamare ‘evergreen’ e che ancora adesso sono davvero stupendi.

Subito dopo aver scoperto di essere incinta, la futura mamma non solo deve immediatamente mettersi alla ricerca di tutto quello che vi abbiamo recentemente raccontato, ma – insieme al papà – deve iniziare a pensare il nome da poter dare al proprio bebè. A meno che non si voglia rispettare la tradizione, concedendo al proprio figlio il nome del suocero, della suocera o di qualcuno della famiglia, si inizia a fantasticare tantissimo. E si cominciano a proporre quanti più nomi possibili. Pensate, c’è chi, addirittura, compra degli appositi libri e si aiuta in questo modo. Volete sapere, invece, quali sono quelle opzioni che non potete assolutamente non prendere in considerazione?

Di seguito, vi diremo quali sono quei nomi ‘antichi’ da poter scegliere per il proprio bambino facendo ugualmente bella figura. Alcuni sono parecchi comuni ancora oggi, altri invece no. Bando alle ciance, scopriamolo tutti.

Tra questi nomi c’è quello adatto per il tuo bambino: sono davvero stupendi

Stai per diventare mamma di uno splendido maschietto e sei ancora alla ricerca del nome adatto a lui? Benissimo. Di seguito, ti riporteremo alcuni di quei nomi ‘antichi’ che ancora oggi riescono a mettere tutti d’accordo. E che sono perfetti per un dolcissimo fiocco azzurro. Siete curiosi anche voi di saperne di più? Scopriamone insieme alcuni:

Il nome sicuramente più gettonato anni addietro e che ancora adesso fa parecchio ‘scalpore’, è sicuramente Ciro. Si tratta di un nome molto usato in Campania e nelle sue province. E che, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe discendere Ciro III di Persia, uno dei re più importanti del VI secolo. Il suo nome significa ‘padrone’;

Salvatore: chi è non ha avuto un avo con questo nome? Sicuramente nessuno, ne siamo certi. Il suo onomastico si festeggia il 6 agosto ed è uno dei nomi più antichi che possa mai esistere. Il suo significato, da come si può chiaramente comprendere, è perlopiù scontato. Ed è riferito a colui che salva l'umanità;

Gaetano: nome derivante dal latino significa 'abitante di Gaeta;

Achille: l'etimologia e la derivazione non ha bisogno di troppe spiegazioni, vero? Derivante dal leggendario eroe greco, indica una persona valorosa e guerriera;

Bartolomeo: forse non tutti lo immaginano, ma la sua etimologia è aramaica e significa 'Dio ha dato';

Alessandro: il nome deriva dal greco 'Alexandros' ed indica un uomo che difende.

Questi sono solo alcuni dei quei nomi antichi di cui vi abbiamo parlato e che, ancora oggi, sono molto amati.

Avete già preso appunti? Quale vi piace di più?