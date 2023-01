Dove portare i bambini (in tutte le città d’Italia) per vedere la meraviglia nei loro occhi

Sapete quali sono quelle città in cui portare i proprio bambini e poter vedere la meraviglia nei loro occhi? Ecco una lista completa.

Ricordate come recita un vecchio detto popolare? “L’epifania che tutte le feste si porta via”. Ecco. È proprio questo che accadrà nelle prossime ore. Oggi è 6 gennaio 2023. E questo, quindi, significa che le feste natalizie sono ufficialmente terminato, il benvenuto al nuovo anno è stato dato ed adesso non resta che ritornare alla vita di sempre. A partire da Lunedì, infatti, tutti i bimbi ritornano a scuola. E chi ha potuto godere delle ferie natalizie deve ritornare a lavoro. Se anche voi, però, avete intenzione di sfruttare al meglio questi ultimi giorni, vi consigliamo di continuare a leggere il nostro articolo.

Se avete intenzione di fare qualche gita fuori porta insieme ai vostri bambini, siete incappati proprio nell’articolo giusto. Di seguito, infatti, vi diremo quali siano quelle città italiane in cui portare i vostri figli e guardare nei loro occhi una certa meraviglia. In questi posti che vi elencheremo a breve, infatti, non solo c’è tutto l’indispensabile per il loro divertimento, ma si possono trascorrere dei momenti indimenticabili con tutto il resto della famiglia.

Siete pronti anche voi a scoprire dove si possono portare i propri bambini e farli divertire o fare guardare loro le meraviglie del nostro paese? Non perdetevi l’elenco che abbiamo pensato per voi: non ve ne pentirete affatto!

Dove portare i bambini nelle maggiori città italiane: la lista completa

Volete approfittare del weekend che sta per entrare per portare i vostri bambini in gita? Allora, vi consigliamo una tra le città che stiamo per riproporvi. Di seguito, infatti, vi diremo quale siano quei posti italiani dove poter trascorrere qualche giorno insieme alla vostra famiglia all’insegna del divertimento, delle risate, del relax e di molto altro ancora.

Appurato che ogni città italiana è splendida – e ce ne da conferma la decisione di George Clooney di voler acquistare una villa sul Lago di Como dal valore impressionante – non ci resta che scoprire quali sono quelle che offrono tanto divertimento ai nostri bambini, permettendo loro di meravigliarsi per la loro bellezza.

Se siete campani oppure avete intenzione di concedervi qualche giorno in più di relax, vi consigliamo vivamente di andare a visitare le bellezze della città di partenopee. Oltre ad immense distese di verde, è possibile far trascorrere i vostri bambini qualche ora accanto al mare, ai diversi parchi che il capoluogo campano offre e, perché no, anche mangiare una pizza squisitissima. Non dimenticate, però, di visitare anche Castellabate, Ravello o, se proprio vogliamo restare in tema natalizio, la magnifica via dei presepi; Potete assolutamente perdervi le bellezze del Sud Italia? Assolutamente no! Oltre alla Campania, anche la Calabria merita di essere visitata almeno una volta nella vita. Tra mare e montagna, la regione italiana offre tantissimo divertimento per i più piccoli, ma anche tantissimo relax per i più grandi. Una vacanza, quindi, da provare; Dedicato completamente ai più piccoli e alla loro ingenuità, vi è la Città dei bambini a Genova. Riaperta dopo essere stata chiusa per Covid, il museo permette ai vostri figli e a tutti voi di trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e di tanto amore; Se amate la natura e la cultura, allora non potete assolutamente perdervi l’Emilia Romagna e la Toscana. Si tratta di regioni ricche di storie, ma anche di tanto verde, buon cibo e tanto divertimento, soprattutto per i più piccoli.

Insomma, chi lo dice che per divertirsi coi nostri figli si debbano fare sempre le stesse cose? L’Italia offre così tante bellezza che è davvero un peccato perdersele.

Forza, programmate il vostro prossimo viaggio: sarà bellissimo!