Un rischio che puoi assolutamente evitare durante la gravidanza: stai molto attenta

Fai molta attenzione a questo rischio che devi assolutamente evitare in gravidanza: se lo fai anche tu, devi sapere questo.

Sì, la gravidanza è uno dei momenti più magici che una donna possa vivere, è verissimo! Vogliamo, però, sottolineare quanto sia anche un periodo decisamente delicato per la futura mamma? Durante tutta la durata dei nove mesi, infatti, la gestante non deve pensare più solo a se stessa, ma ad un’altra persona. E deve salvaguardare sia la sua salute che quella del piccolo.

Già recentemente, come ricorderete, ci è capitato di raccontarvi quali siano quelle cose da evitare completamente durante la gravidanza. Per quanto tutti siano al settimo cielo per l’arrivo del bebè, non è detto che tutto sia concesso. È proprio per questo motivo che la futura mamma, oltre a tutti gli esami e le analisi a cui si deve sottoporre per sé e per il piccolo, deve fare attenzione ad evitare diverse cose in gravidanza. Tra le tante, ce n’è una in particolare da cui bisogna letteralmente astenersi se non si vuole correre un grosso rischio.

Se anche tu stai per diventare mamma, ma vuoi avere tutte le informazioni necessarie sulla gravidanza, ti consigliamo di proseguire con la lettura. Di seguito, infatti, ti diremo quale sia quel rischio che bisogna categoricamente evitare durante la gravidanza.

Se sei incinta questo rischio lo devi davvero evitare in gravidanza

Forse vi sembrerà banale sentirvelo dire, ma poi vi diremo perché non è affatto così. Appena si scopre di essere incinta, la prima cosa da fare è questa: eliminare l’uso di alcol. Certo, lo sanno tutti, ma – da come si legge su nostrofiglio.it, sembrerebbe che dai rapporti ISTISAN 21/25 – si sia scoperto che circa il 10% delle donne continui a fare uso di alcol durante il periodo della gestazione. Si tratta, da come si può chiaramente comprendere, di un’abitudine che deve essere veramente evitate durante la gravidanza per non correre il rischio di comportare conseguenze alla salute della futura mamma e del piccolo.

Sia chiaro: quando diciamo di non dover consumare l’alcol in gravidanza, intendiamo dire di non farne uso nemmeno in quantità moderate. Si tratta, infatti, di una sostanza, che oltre alle sue cattive qualità, può creare dipendenza e grossi danni a lungo termine. A rivelare ogni cosa, è stata la Società Italiana di Neonatologia (SIN) nel corso della Giornata mondiale della sindrome feto-alcolica e disturbi correlati. In quest’occasione, infatti, si sono ribaditi i danni che l’esposizione all’alcol può causare, portando l’attenzione su due gravi conseguenze. Parliamo dello Spettro dei Disturbi Feto Alcolici, comunemente chiamata col termine FASD. E della Sindrome Feto Alcolica (FAS). Si tratta di una disabilità a livello neurocognitivo permanente causato dalla presenza di etanolo nell’utero.

Detto questo, ci auguriamo vivamente che le parole degli esperti vengano presi sul serio. E che voi future mamme possiate completamente l’idea di poter bere dell’alcol in gravidanza.