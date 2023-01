Ha fatto passi da gigante dopo Vite al Limite: stenterete a riconoscerla oggi, clamoroso

Dopo aver abbandonato Vite al Limite ha davvero fatto passi da gigante: stenterete a riconoscerla oggi, davvero clamoroso.

Se prendere parte a Vite al Limite non è affatto cosa da niente, altrettanto complicato è portare al termine i propri obiettivi. Rispettare la dieta del dottor Nowzaradan non è per nulla facile e c’è chi – nonostante il forte desiderio di ritornare in forma – non riesce ad ottenere grandissimi risultati.

Siamo soliti raccontarvi le avventure di quei pazienti che soddisfano alla grande le richieste del dottor Nowzaradan e segnano dei veri e propri record, ma la storia che vi andremo a raccontare adesso, purtroppo, non rientra affatto tra queste. Ai tempi della sua partecipazione al programma, infatti, la paziente del chirurgo iraniano è riuscita a dimagrire solo 13 kg, decidendo poi di abbandonarlo ad un passo dal traguardo finale.

Cosa c’è di sconvolgente in questa storia? Assolutamente nulla! Non è affatto la prima volta, infatti, che un ‘cadetto’ di Nowzaradan non riesca a dimagrire tantissimo. Quello che più ci lascia senza parole, però, è che ad oggi la paziente in questione ha fatto dei passi da gigante rispetto a Vite al Limite. Abbiamo rintracciato sui social un suo recentissimo scatto e vi assicuriamo che farete davvero difficoltà a riconoscerla.

Dopo Vite al Limite ha fatto dei passi da gigante: eccola oggi, è molto diversa

Il suo percorso nella clinica di Vite al Limite non ha portato grandissimi risultati, ma quando è ritornata a casa sembrerebbe che la paziente del dottor Nowzaradan abbia seriamente capito quanto fosse necessario ritornare in forma. Pesava esattamente 273 kg ai tempi della sua partecipazione al docureality di Real Time, ma i suoi chili di troppo non le consentivano di svolgere una vita normale. A differenza di altri pazienti della trasmissione, che venivano aiutati in tutto perché impossibilitati a fare ogni cosa, la quarantatreenne del Texas ha spiegato di essere completamente da sola e di dover accudire da sé sua figlia. Sarà proprio questo che l’ha spinta a chiedere aiuto al dottor Nowzaradan? Assolutamente si!

Vi ricordate anche voi la storia di Leneatha Reed? Protagonista dell’ottava stagione di Vite al Limite, la giovane quarantatreenne è entrata a far parte della clinica di Houston con una forte voglia di ritornare in forma, ma nel bel mezzo del percorso ha abbandonato tutti. Ai tempi della sua partecipazione ha perso solo 13 kg, ma oggi come sta? Sembrerebbe che una volta spenti i riflettori, Leneatha abbia realmente capito quanto fosse importante dimagrire ed ha fatto dei veri e proprio passi da gigante. Sui social, infatti, è solita condividere scatti che la mostrano in tutta la sua straordinaria bellezza e ritrovata forma fisica. Guardatela qui:

L’avreste mai riconosciuta? Così come Crystal Rollins, anche Leneatha ha dimostrato di aver capito la lezione. E si è immediatamente rimboccata le maniche. Lei è bellissima e a noi non resta che farle i complimenti.