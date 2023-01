Fertilità ed alimentazione, mangiare bene aiuta: i cibi consigliati dagli esperti

Non tutti lo immaginano, ma mangiare bene aiuta tantissimo la fertilità: quali sono i cibi consigliati dagli esperti.

Non è assolutamente la prima volta che lo diciamo ed anche oggi, con questo nostro articolo, vogliamo sottolinearvi la sua importanza: mangiare correttamente e seguire un regime alimentare sano e regolato fa davvero bene alla salute! Sia che si è più piccoli che anche un po’ più cresciuti, è indispensabile rispettare un piano alimentare equilibrato, che permette l’apporto di tutti quei macronutrienti importanti per il nostro organismo.

Forse non tutti lo immaginano, ma anche per la fertilità della donna ed aumentare le probabilità di gravidanza è importante seguire un regime alimentare regolato ed estremamente corretto. A spiegare ogni cosa, è stato il nutrizionista Luca Piretta a Melarossa nel 2019. Appurato che secondo lo specialista, la dieta più indicata e consigliata da rispettare è quella mediterranea, non ci resta altro da fare che capire quali sono i cibi maggiormente raccomandati.

Così come vi abbiamo recentemente raccontato sulla dieta vegetariana che può essere seguita anche dai bambini, anche nel caso delle donne che desiderano aumentare la possibilità di concepimento, è importante fare uso di determinati alimenti. Di quali parliamo esattamente? Scopriamolo insieme seguendo i consigli di Luca Piretta.

Quali sono i cibi consigliati dagli esperti per favorire la fertilità di una donna

Nessuno l’avrebbe mai immaginato, ma – così come spiega Luca Piretti a Melarossa e tantissimi altri esperti – sembrerebbe che siano davvero tantissimi quei cibi che stimolerebbero ancora di più l’ovulazione. E che, quindi, concederebbero alla donna la possibilità di rimanere incinta più velocemente. Insomma, questa è la chiara dimostrazione di quanto sia importante mangiare bene e seguire un regime alimentare sano e regolato. Siete curiosi anche voi, però, di scoprire quali sono i cibi consigliati per la fertilità di una donna?

Secondo il nutrizionista Piretti, gli alimenti di cui bisogna fare uso sono:

Cibi con un alto contenuto di Omega 3. Parliamo, quindi, a verdure con foglia larga, frutta secca come mandorle e noci e pesce come acciughe e sgombri; Nella tua alimentazione non possono assolutamente mancare alimenti ricchi di Vitamina A, quindi radicchio verde e carote, e Vitamina B, quindi non solo alimenti di origini animale di maiale, ma anche salmone. Si tratta, infatti, di cibi che contengono acido folico, vitamina B9 e vitamina b12. Domanda gettonatissima: dove si trova l’acido folico? Beh, la risposta è semplicissima! Gli alimenti ricchi di acido folico sono: spinaci, pomodori, frutta secca, cereali, legumi e pomodori; Importante, inoltre, l’apporto di proteine di origine vegetale che animale; Infine, i sali minerali – come lo zinco – sono indispensabili per te.

Si tratta, da come si vede chiaramente, di una dieta decisamente equilibrata, che permette al corpo di assumere tutti quei macronutrienti indispensabili per la sua corretta funzionalità. Cosa aspettate? Iniziate a seguire il consiglio dell’esperto: vi assicuriamo che non ve ne pentirete affatto!

Quali sono i primi segnali di concepimento avvenuto?

Chiarita definitivamente la questione della fertilità e i cibi consigliati per incrementare la possibilità di rimanere incinta, non ci resta che capire quali sono quei segnali a cui bisogna prestare particolare attenzione per tirare un sospiro di sollievo. E procedere, poi, col test di gravidanza.

In un nostro recente articolo, vi abbiamo spiegato tutto quello che occorre sapere su questo argomento e quali sono i segnali di un avvenuto concepimento. Voi, però, fate attenzione a non confonderli con quelli del ciclo mestruale.