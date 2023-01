Bimbi nati a gennaio, capricorno o acquario: il segno zodiacale ti dirà tutto di loro

Se i tuoi bimbi sono nati nel mese di gennaio, sappi che il segno zodiacale a cui appartengono dirà molto sul loro conto.

Quando una donna scopre di essere in dolce attesa sono tantissime le cose a cui inizia a pensare. Non solo insieme al suo compagno comincia a fantasticare sul suo sesso e del suo bebè, ma si “diverte” a scoprire qualche cosa in più sul proprio figlio tramite il suo segno zodiacale. Scoperta la presunta data del parto, la futura mamma rintraccia immediatamente la stella a cui appartiene il suo piccolo. Ed inizia a conoscerlo un po’ in più tramite gli astri.

L’astrologia e, quindi, l’oroscopo non sono solo amore, fortuna e soldi, ma anche un ottimo biglietto di presentazione! Se si vuole sapere qualche cosa in più di una persona, ancora prima di conoscerla, infatti, basterà sapere il segno zodiacale a cui appartiene e il gioco è fatto. È proprio questo il motivo che spinge tantissime mamme e leggere il profilo astrologico del proprio bambino ancora prima di poterlo stringere tra le proprie braccia. Certo, tutti i bimbi sono speciali ed ognuno è diverso dall’altro, ma coloro che sono nati nel mese di gennaio sembrerebbero essere accomunati da alcuni aspetti caratteriali che non possono assolutamente passare inosservati. Scopriamoli insieme.

Il segno zodiacale dei bimbi nati a gennaio raccontano molto su di loro: cosa faranno da grandi

Se il sogno di ciascun genitore è quello di vedere il proprio figlio realizzato, possono stare davvero tranquilli coloro che hanno dei bimbi nati nel mese di gennaio. Secondo alcuni studi, infatti, sembrerebbe che quelli che appartengono al segno dell’acquario o del capricorno hanno un’ottima possibilità di scalare il successo una volta divenuti grandi e grossi. Questo, quindi, non solo significa che a scuola non daranno assolutamente alcun problema – a differenza di altri che non sembrerebbero andare d’accordo con lo studio – ma che anche la loro carriera lavorativa avrà una vera e propria impennata. Insomma, se non è questa una splendida notizia! Infine, gli esperti sostengono che i bambini nati nel primo mese dell’anno hanno più probabilità di diventare dei medici, delle vere e proprie star nello sport o, addirittura, dei professionisti pazzeschi. Fantastico, non c’è che dire!

Sia chiaro: questo non vuole dire affatto che i bimbi nati nel mese di gennaio intraprenderanno necessariamente la carriera medica o sportiva. Pertanto, non sentitevi delusi se sceglieranno di fare tutt’altro nella loro vita. Quello che davvero importa è che faranno sempre quello che più li rende felici. Tutto il resto poi vien da sé.

Com’è il loro carattere?

Descritta la presunta carriera lavorativa, non ci resta che concludere questo articolo descrivendo alcuni dei loro lati caratteriali. Certo, ognuno è a sé ed ha i propri pregi e propri difetti, ma coloro che appartengono al segno dell’acquario e del capricorno sembrerebbero avere diversi punti in comune. In particolare, quei bimbi nati tra il 22 dicembre il 19 gennaio sono estremamente sensibili, tranquilli, solari e particolarmente ambiziosi. Con loro, quindi, puoi stare certa che quando iniziano una cosa, la portano a termine fino alla fine. Discorso completamente differente, invece, per coloro nati tra il 20 gennaio e il 19 febbraio. I bimbi appartenenti al segno dell’acquario sono ugualmente ambiziosi e dediti al loro lavoro, ma leggermente più capricciosi rispetto agli altri. Insomma, qualche filo da torcere in più sicuramente lo daranno.

Saranno anche tantissime quelle persone che non credono all’astrologia e che daranno poca importanza all’oroscopo del proprio segno, ma non si può affatto sottolineare quanto il fascino di questa materia sia davvero alle stelle.