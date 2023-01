La curiosa storia di due gemelle: nate in due anni diversi, oggi sono così

Questa è la storia di due gemelle nate in due anni diversi: difficile da credere, ma è proprio quello che è accaduto, eccole oggi.

Per una volta, vogliamo abbandonare il nostro “classico” racconto, fatto di Bonus, consigli dagli esperti ed importanti novità, e vogliamo concentrarci su una storia che ha davvero dell’incredibile. Direttamente dagli Stati Uniti, infatti, si racconta la nascita di due gemelle, ma in due anni completamente diversi. Sì, avete letto proprio bene: si tratta di qualcosa che lascia tutti a bocca aperta.

Tutto si sarebbe immaginato questa giovanissima mamma statunitense tranne che partorire le sue due gemelle in due anni completamente diversi. È quello che, però, è successo negli USA, ed esattamente all’ospedale Texas Health Presbyterian Hospital Denton, e che ha fatto letteralmente il giro del web in men che non si dica.

La storia di due gemelle nate in due anni diversi: cos’è successo

La nascita di due gemelle in due anni diversi non è affatto una novità, sia chiaro. Si tratta sicuramente di una rarità, che magari capita una volta su mille, ma che non rappresenta affatto qualcosa di “anormale”. Già qualche anno fa, come in molti ricorderanno, il nostro Belpaese aveva provato questa ebbrezza. A cavallo tra il 2017 e il 2018, infatti, a Roma sono nati due gemellini a distanza di pochissimi minuti, ma in due anni completamente diversi. Uno qualche minuto prima dello scoccare della mezzanotte. E l’altro dopo qualche istante dall’ingresso del nuovo anno. Stavolta è stato il turno degli Stati Uniti. Ecco cos’è successo.

Ad un’emittente locale, Kali Jo Scott ha raccontato di essere finita in ospedale la sera del 31 dicembre, circa 10 giorni prima della data del presunto parto, per un controllo urgente. Ed ha appreso la notizia di un cesareo urgente da fare. L’operazione è andata alla grande. E alle 23:55 del 2022 è nata la piccola Annie Jo. Circa 6 minuti dopo e, quindi, alle 00:01 del 2023 è venuta al mondo Effie Rose, registrandosi poi come prima bimba data alla luce nel nuovo anno. Mamma e figlia stanno benissimo, ma la coppia di genitori non può non raccontare la sua storia agli emittenti locali.

Un ritratto di famiglia decisamente dolcissimo, non c’è che dire. Teneramente abbracciata alle loro Annie Jo e Effie Rose, la giovane coppia statunitense appare serena e sorridente per l’arrivo delle sue due figlie. Da questo momento inizia un nuovo capitolo della loro vita, quello sicuramente più bello, e i neogenitori non vedono l’ora di catapultarsi in questo mondo. Congratulazioni.

Cosa succederà adesso

Appurato che la storia ha dell’incredibile, non si può fare a meno di pensare a cosa succederà adesso. Oltre al fatto che i due giovanissimi genitori si ritroveranno a festeggiare due compleanni a pochissimi giorni di distanza, quindi festa grande per loro, è importante ricordare anche quello a cui possono andare incontro. Sul web, infatti, si dice che la neomamma e il neopapà potrebbero perdere alcune importanti agevolazione tipiche del posto. Forse non tutti lo sanno, ma negli Stati Uniti moltissimi sport fanno riferimento agli anni di nascita. Quindi, può capitare che la giovane Kali Jo e il suo bel marito possano incontrare diversi problemi in questo senso. Ma non solo. C’è anche la possibilità che la coppia di genitori non abbia alcun tipo di agevolazione sulle detrazioni fiscali.

Un durissimo colpo, quindi, se davvero dovesse essere così. Siamo certi, però, che alla giovane Kali e a suo marito poco importa di tutto questo. Quello che per loro adesso conta è di aver iniziato una nuova vita insieme alle loro due gemelline. E di potersela godere decisamente al massimo. Noi di Universomamma facciamo un grandissimo in bocca al lupo alla coppia. E un caloroso benvenuto alle due piccole.