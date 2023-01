Pediatra sconvolge il web con una ricetta fuori dalla norma: medicina unica al mondo

La ricetta “insolita” del pediatra ha completamente sconvolto il web: si tratta di una medicina unica al mondo, incredibile.

Non è un semplice medico, ma per tante donne il pediatra rappresenta una vera e propria ancora di salvezza. Soprattutto quando si diventa mamma per la prima volta, le ansie e le preoccupazioni che assalgono tutte le madri sono davvero tantissime. È proprio per questo motivo che, il più delle volte, lo specialista non solo le riesce ad indirizzare meglio sul da farsi, ma è capace di risollevarle e dare parecchio conforto.

Parliamo di una clamorosa ricetta che il pediatra, rintracciabile tra l'altro tra i nostri connazionali, può prescrivere ai suoi pazienti. Chissà come la penseranno i clienti e come prenderanno una novità del genere, ma possiamo garantirvi che la medicina consigliata dal medico è unica al mondo. Scopriamo insieme di che cosa parliamo.

Pediatra lascia tutti di stucco con la ricetta di una medicina unica al mondo

Ne abbiamo sentite di storie pazzesche, ma come questa – siamo onesti – non ci era mai capitato nulla di simile. Si tratta, infatti, di una splendida iniziativa a cui ben 25 comuni dell’Emilia Romagna hanno scelto di aderire. E di cui i protagonisti principali sono propri i bambini dai 3 agli 11 anni.

Con una semplicissima prescrizione del pediatra, infatti, i più piccoli hanno la possibilità di poter assistere a dei divertentissimi spettacoli teatrali ad un prezzo decisamente minimo. Il progetto si chiama “Sciroppo di Teatro”. E, fino ad adesso, ha visto la partecipazione di ben 42 compagnie, pronte ad intrattenere il loro pubblico con spettacoli divertenti ed indimenticabili.

Richiedere questa ricetta “insolita” è davvero semplicissimo, vi assicuriamo. Non bisogna fare altro, infatti, che recarsi presso gli ambulatori dei pediatri, delle farmacie e parafarmacie che hanno scelto di partecipare a questa incredibile iniziativa. E lasciarsi consegnare un libricino. Al suo interno vi sono ben sei tagliandi, che permettono al piccolo di recarsi agli spettacoli teatrali insieme ad un suo accompagnatore. E di pagare il biglietto solo due euro. Davvero pazzesco, non trovate?

Dite “addio” a smorfie, pianti ed urla disperate, carissimi genitori. Questa sarà l’unica volta in cui il vostro piccolo andrà dal pediatra con piacere. Ed riuscirà ad ottenere tutto ciò che vuole.

Cosa occorre fare adesso

Appurata, quindi, l’importanza del teatro per bambini, bisogna capire come occorre procedere in questo senso. D’altra parte, però, la risposta è davvero semplicissima: è necessario che la “pratica” del teatro si diffonda sempre di più. Ed arriva a più famiglie possibili. Ad aiutare a centrare questo obiettivo, ovviamente, non sono solo le scuole, che hanno quindi il compito di organizzare il più possibile spettacoli da far vedere ai più piccoli ed anche ai più grandi, ma anche le famiglie stesse. Ci è capitato più volte, infatti, di ribadirvi il concetto di condivisione, ricordate? Il teatro potrebbe essere un’ottima occasione per trascorrere un’ottima serata in compagnia dei propri figli. E trascorrere qualche ora lontano dai cattivi pensieri e della solita routine.

Un’occasione che, se fossimo in voi, non ci faremmo assolutamente scappare. D’altra parte, non vi si sta chiedendo nulla di che. Quello che davvero conta è trascorrere del tempo in compagnia della propria famiglia. Ed, ovviamente, dei propri figli.