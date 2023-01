Bambini nati in inverno, come vestirli per uscire con i consigli degli esperti

Bambini, come vestirli in pieno inverno? La risposta non è poi così ovvia come sembra: il parere degli esperti in merito ti salverà da episodi spiacevoli e rischi per la salute dei più piccoli.

Una fra le esperienze più travolgenti e stravolgenti della vita di ognuno di noi è, senza dubbio, quella di diventare genitori. E, sia chiaro, non importa quante volte lo si diventerà: sarà sempre come se fosse la prima, compresi tutti i dubbi, le incertezze e le paure.

Diventare genitori è sicuramente qualcosa che porta a vedere la propria vita in modo diverso rispetto a prima. Le priorità cambiano da un momento all’altro. E tutto quello a cui si è pensato fino a quel momento, passa completamente in secondo piano. Sin da quando si sente il primo vagito, si penserà esclusivamente al benessere del nuovo arrivato. Sì, i dubbi e le preoccupazioni ci saranno – e, molto probabilmente, col tempo aumenteranno sempre – ma al primo posto ci sarà sempre e solo il nostro amato figlio.

Bambini, come vestirli in pieno inverno? La risposta non è poi così scontata

Genitori di certo non si nasce! Non solo lo si diventa man mano, ma se ne prenderà sempre più consapevolezza col passare del tempo, riuscendo ad evitare tutti quei piccoli sbagli che si è soliti commettere soprattutto nei primi mesi di vita. I nuovi arrivati sono così piccoli e indifesi, che si farà di tutto per cercare di proteggerli. Lo si fa sempre, questo è certo, ma questa difesa aumenta sempre di più con l’arrivo delle rigide temperature. Se gli imprevisti causati dal freddo sono sempre dietro l’angolo altrettanto di soppiatto ci sono anche i malanni di stagione, è proprio per questo motivo che tantissimi genitori si chiedono come si debbano vestire i bambini e i neonati in pieno inverno? Gli esperti parlano chiaro e la risposta non sarà poi così ovvia come sembra.

Uno tra gli errori più comuni che si possono commettere durante il periodo invernale, è quello di vestire sia i neonati che i bambini più grandi come se dovessero scalare chissà quale vetta innevata. In realtà non c’è cosa più sbagliata che fare questo! Gli esperti, infatti, sostengono di non dover coprire troppo i neonati, soprattutto perché passeranno la maggior parte del tempo nella carrozzina. Per essere sicuri di agire nel modo corretto, il classico abbigliamento a cipolla – ossia a strati – sarà sicuramente la scelta più indicata indipendentemente dall’età del bambino.

Sicuramente se parliamo di un neonato, sarà molto importante la scelta della copertina da mettere sulla carrozzina: più sarà pesante e meno dovrete imbottire il neonato. In linea generale, però, una semplice tutina di caldo cotone oppure di ciniglia, con sotto il classico body a mezzamanica sarà più che sufficiente. Fate molta attenzione, però: c’è un “accessorio” che non deve mai mancare. Parliamo del cappellino, che aiuta a impedire la dispersione del calore e manterrà costante la temperatura. Se invece parliamo di bambini già più grandicelli, in questo caso body, lupetto e tuta, oppure felpa e pantalone, saranno perfetti.

Come capire se il bimbo ha freddo o caldo

Una volta deciso l’abbigliamento da fargli indossare, più passerà il tempo e più ci si porrà la domanda se è ben coperto, se sente caldo oppure freddo. Diteci la verità, quante volte vi è capitato di porvi questa domanda? Ecco a cosa dovete fare caso in queste situazioni.

In genere si tende a toccare le manine o al massimo i piedini per vedere la loro temperatura. In realtà, non è affatto questo il punto da toccare! Per sciogliervi ogni tipo di dubbio, carissimi genitori, vi basterà semplicemente mettere una mano dietro il collo. Se dovesse essere troppo freddo, allora sarebbe il caso di coprirlo di più. Se troppo caldo o addirittura sudato, sarebbe preferibile eliminare qualche capo. Nulla di più semplice, una tecnica che vi aiuterà ad evitare che sbalzi di temperatura o eccessi di abiti possano causare raffreddamento e conseguenti problemi alla salute dei vostri bimbi.