Meghan e Kate, spunta il nuovo dettaglio della lite: le parole del sarto chiariscono tutto

Spunta un nuovo dettaglio sulla lite tra Meghan Markle e Kate Middleton: le parole del sarto chiariscono ogni cosa, cos’è successo.

Se pensavate che l’attenzione mediatica su Meghan Markle e Kate Middleton fosse passato con l’addio del duca e della duchessa del Sussex alla Royal Family, vi sbagliavate di grosso. Ancora oggi, infatti, – nonostante sia trascorso del tempo – il rapporto tra le due donne continua ad essere oggetto di discussione e dibattiti. E lo è ancora di più soprattutto in questi ultimi giorni con l’uscita di Spare, la prima autobiografia di Harry.

Alla base del mancato rapporto tra Kate Middleton e Meghan Markle non vi è solo un aneddoto svelato da Harry nel suo libro, ma anche una furiosa lite che le due donne avrebbero avuto pochi giorni prima le nozze dell’attrice. Tutti sanno a cosa facciamo riferimento, ma in pochissimi conoscono la verità. Se il litigio tra le due donne della casa reale sia vero o meno non lo sappiamo, ma le recentissime parole del sarto fanno chiaramente comprendere cosa sia veramente successo fra loro prima del matrimonio della Markle con Harry. Scopriamo insieme cosa sarebbe successo.

Kate e Meghan, il sarto rompe il silenzio sulla “famosa” lite

Tutti hanno sentito parlare della lite tra Kate Middleton e Meghan Markle qualche giorno prima delle nozze di quest’ultima con Harry ed in tanti si sono sempre chiesti se, dietro a queste voce di corridoio, ci fosse un minimo di verità oppure no. A spiegare tutto quello che sarebbe giorno nel “famoso giorno della discordia”, è stato proprio il sarto a cui sono stati commissionati gli abiti da preparare per le sei damigelle d’onore, tra cui anche quello della piccola Charlotte.

Secondo le voci, infatti, sembrerebbe che sia stato proprio l’abito pensato per la primogenita di William e Kate la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E a scatenare la furiosa lite tra le due donne. Tuttavia, le parole di sarto non sembrerebbero essere d’aiuto in questo senso. A Daily Mail, infatti, l’uomo ha raccontato che – così come tutti i matrimoni – anche in quello della Markle e di Harry non sono mancati intoppi, ma nulla che abbia potuto compromettere la felicità del momento. “Se è successo qualcosa dietro le quinte, non lo so”, ha detto ancora.

Il lavoro di tutti i sarti, come ribadito dal “capo mastro”, è stato piuttosto intenso in quei giorni, ma sembrerebbe che tutti ne siano usciti contenti. “Qualcuno quel giorno si è lamentato degli abiti delle damigelle e del loro aspetto? La risposta è no”, ha concluso.

Le parole del sarto, quindi, fanno chiaramente pensare. Se da una parte, infatti, non conferma quello che è stato in tutti questi anni, dall’altra tiene a sottolineare che – qualora fosse successo qualcosa – le due donne della Royal Family sono state brave a risolvere il tutto.

Cosa sta succedendo in questi giorni

Sapevamo che il libro di Harry non sarebbe passato inosservato e, in effetti, è proprio quello che è successo in questi ultimi giorni. All’interno della sua autobiografia, il duca di Sussex ha svelato importanti aneddoti appartenenti alla Royal Family e al suo rapporto con essa che hanno lasciato un po’ tutti a bocca aperta.

Qualora foste degli appassionati di “intrighi” familiari o, magari, siete semplicemente curiosi di sapere la verità di Harry, non potete assolutamente fare a meno di comprare il libro di Harry. Al momento, è stato l’unico e il solo a parlare, ma non escludiamo che a breve potranno farlo anche gli altri membri della sua famiglia. Stay tuned e vediamo cos’altro succederà.