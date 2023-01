Principe Harry, il segreto rivelato da Carlo: se fosse davvero così? Le foto parlano chiaro

Re Carlo ha rivelato un segreto “shock” sul principe Harry: se fosse davvero così? Le foto stavolta parlano davvero molto chiaro.

Sarà per il suo carattere decisamente più ribelle rispetto a suo fratello William o per la clamorosa decisione presa insieme a sua moglie Meghan di lasciare la Royal Family, fatto sta che Harry è sempre stato tra i personaggi più chiacchierati della casa reale inglese. In questi ultimi giorni, però, lo è ancora di più per l’autobiografia scritta. E nella quale sono contenuti dei segreti, dei retroscena e degli aneddoti decisamente spiazzanti.

Tra le pagine del suo libro, il duca di Sussex si è completamente messo a nudo sotto qualsiasi punto di vista. Non solo ha ampiamente analizzato il rapporto con suo fratello e fatto chiaramente intendere il motivo di tanto “astio” tra sua moglie Meghan e sua cognata Kate, ma ha anche risposto una volta per tutte ad un segreto rivelato anni fa da suo padre Carlo. Non sappiamo se questo sia stato un argomento già trattato ed affrontato in precedenza, ma possiamo confermarvi che questo è stato uno dei tanti motivi che ha arrecato tanto dolore al giovane principe. O, perlomeno, è questo che lui fa espressamente capire in Spare.

Harry, la risposta definitiva al segreto rivelato anni fa da Carlo: rivelazione clamorosa

Raccontandosi come non aveva mai fatto prima d’ora, tra le pagine del suo libro, Harry non ha potuto fare a meno di toccare un argomento che, anni ed anni fa, è finito sulla bocca di tutti. Parliamo del gossip che, per tantissimo tempo, ha insinuato che il re Carlo non fosse il vero padre del giovane principe. “Chissà se sono davvero il Principe di Galles? Chissà se sono anche il tuo vero padre? Forse il tuo vero padre è a Broadmoor, caro ragazzo!'”, ha raccontato il duca di Sussex in Spare.

Cosa sappiamo di questa storia? Tutti gli appassionati della famiglia reale la conoscono a memoria. Intorno agli anni ’90, infatti, era gettonatissima la teoria secondo cui si diceva che Harry non fosse figlio di Carlo, come dicevamo, ma di James Hewitt, ex ufficiale finito sulla lista degli amanti di Lady Diana.

In questa foto appena riproposta, James Hewitt è ritratto durante una partita di polo nel lontano 1991. Secondo alcuni, la somiglianza tra lui ed Harry sarebbe davvero spietata. Dateci uno sguardo:

Oltre al colore dei capelli, in tantissimi non hanno mai potuto fare a meno di notare quanto i lineamenti di James Hewitt e il principe Harry fossero impressionanti. Tuttavia, la parentela tra i due uomini non è mai stata confermata. Anche perché – e dopo analizzeremo questo “dettaglio” molto più da vicino, matematicamente è proprio impossibile che l’ufficiale militare sia il padre del duca di Sussex. A Spare, però, il giovane ha ribadito che all’epoca la notizia che il secondogenito del principe Carlo non fosse realmente suo figlio, faceva completamente impazzire i tabloid. “Non importa che mia madre lo abbia incontrato dopo la mia nascita, la storia era troppo bella da raccontare”, ha concluso Harry.

Chi è James Hewitt e la conferma della storia d’amore

Era esattamente il 1986 quando James Hewitt diventa l’uomo più chiacchierato per la sua “presunta” relazione con Lady Diana. Nato nel 1958 da una famiglia di militari, il buon Hewitt diventa l’insegnante di equitazione della principessa del Galles. E, secondo i giornali del tablet, ha iniziato ad intrattenere una relazione segreta con lei per ben cinque anni.

A fare parecchio scalpore, però, non sono stato solo le voci di corridoio, ma proprio la conferma dello stesso James. Nel lontano 1994, infatti, l’ufficiale ha confermato la storia d’amore con Lady Diana. E, esattamente un anno dopo, è stata la stessa principessa a rivelare tutta la verità. Sappiamo già cosa state pensando, ma no: Harry non sarebbe figlio di James Hewitt. Così come vengono ricostruiti i fatti, il primo incontro tra l’ufficiale e Lady Diana sarebbe avvenuto nel 1986. Il duca di Sussex, invece, è nato nel 1984. Questo, quindi, non farebbe altro che confermare come la mancata paternità di Carlo sia pura invenzione.