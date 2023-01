Incredibile doppio parto, diventano insieme mamma e nonna in 24 ore: foto virali sul web

Incredibile doppio parto, diventano insieme mamma e nonna in solo 24 ore: le foto apparse sul web fanno perdere la testa.

Diventare mamma è già di per sé un evento che lascia tutti senza parole, ma divenire madre e nonna allo stesso tempo è qualcosa che non assolutamente eguali. È questa la storia che stiamo andando a raccontarvi. E che ha fatto il giro del web in un vero e proprio batter baleno. Le foto sono diventate immediatamente virale e l’opinione pubblica è completamente impazzita di gioia per loro.

Proprio come è recentemente accaduto ad una coppia, che non si aspettava affatto di dare al mondo le loro due gemelle a pochissimi minuti di distanza ma in anni diversi, anche questa mamma e figlia napoletane non si sarebbero mai immaginate di far venire alla luce i loro bambini in meno di 24 ore. Si tratta, quindi, di un vero e proprio doppio parto, che ha lasciato completamente di stucco tutti.

Doppio parto a Napoli: mamma e figlia partoriscono a 24 ore di distanza, bellissimo

È vero che ciascuna donna vive la gravidanza a proprio modo, ma vi garantiamo che – se condivisa – anche le ansie e le preoccupazioni, tipiche di ogni futura mamma, possono risultare meno ingombranti del solito. D’altra parte, avere una persona con cui si può condividere ogni cosa di questa fantastica avventura e con cui, magari, confidarsi senza troppi peli sulla lingua, è sicuramente qualcosa di molto utile. Se poi, addirittura, questa “compagna di viaggio” è la propria mamma o la figlia, avete fatto davvero bingo! Lo sanno bene Paola e Mara, due giovanissime donne di Napoli, che hanno dato alla luce i loro figli nel giro di una giornata.

Cosa c’è, però, di così tanto eclatante di questa storia? La risposta è semplicissima: Mara, come dicevamo, è la mamma di Paola. E, in poco più di 24 ore, ha dato alla luce non solo la sua secondogenita Futura, ma è anche diventata nonna del piccolo Giovanni. Sua figlia, anche lei giovanissima, è rimasta incinta nel suo stesso periodo. Ed il destino ha voluto che mettesse al mondo il suo bebè qualche ora dopo la nascita della sua sorellina.

Una storia davvero incredibile, da come si può chiaramente comprendere, che non solo ha riempito di gioia le due dirette interessate e le loro famiglie, ma anche tutti i loro compaesani. D’altra parte, quando si tratta della venuta al mondo di nuove vite, una reazione del genere è più che scontata. Se si considerano, poi, le circostanze in cui è accaduto quello che vi abbiamo appena raccontato, si capisce perché sono tutti impazziti.

Le prime parole di Mara e Paola

Mara e Paola: mamma e figlia unite dallo stesso destino. Aveva appena 15 anni quando la giovanissima napoletana è diventata mamma della sua primogenita, continuando a mantenere i suoi impegni da studentessa grazie anche all’aiuto di sua madre, che non l’hai mai abbandonata. “Mai bocciata. Non ho perso nemmeno un anno e poi mi sono laureata”, ha spiegato ad un giornale locale. Dopo ben 20 anni da questo momento, Mara vive la gioia di avere messo al mondo un nuovo bebè, ma al tempo stesso di essere diventata nonna. “Ho appena ottenuto la qualifica di operatore socio-sanitario, vorrei proseguire gli studi all’Università e diventare infermiera pediatrica, proprio perché adoro i bimbi”, ha spiegato Paola.

A distanza di pochissimi giorni dalla nascita dei loro bebè, Mara e Paola si dicono felici ed entusiaste di aver condiviso questo viaggio insieme. E tantomeno per aver vissuto insieme il momento del travaglio. “Ci hanno messo nella stessa camera senza che lo chiedessimo espressamente”, hanno spiegato. Oggi non vedono l’ora di tornare a casa. Ed iniziare una nuova vita insieme. In bocca al lupo. Ed, ovviamente, congratulazioni ad entrambe.