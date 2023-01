Buttate le patate: da oggi le chips le farete solo così

Voglia di gustose e croccanti chips? Gettate via le patate: vi sveliamo una ricetta light e gustosa a base di un altro alimento altrettanto gustoso da assaporare con la vostra famiglia

Le chips di patate sono un grande classico: piacciono davvero a tutti e sono adatte a qualsiasi situazione, come snack da presentare insieme ad un aperitivo con gli amici, o da sgranocchiare sprofondati sul divano mentre guardiamo la nostra serie TV preferita.

Farle in casa poi è ancora più bello perché sappiamo le patate che scegliamo, la qualità, la cottura, il sapore e possiamo anche scegliere la forma che più desideriamo darle. Sappiamo soprattutto l’olio che utilizziamo per cuocerle, in modo da non renderle molto pesanti per il nostro stomaco, ma leggere e sfiziose. Se vi dicessimo che invece, per quest’oggi, le patate dovete gettarle via? Le chips che prepareremo sono davvero gustose, ma hanno un ingrediente diverso. Scopriamolo insieme.

Gustose chips pronte in tavola per te! No, non avrai bisogno delle patate, ma di questo incredibile alimento

Un aperitivo in casa, con questo freddo, è ciò che ci vuole. Certo, viste le basse temperature si cerca sempre di optare per una deliziosa cioccolata calda (scopri come renderla più cremosa) o tè con qualche biscotto o merenda preparata in casa, ma non sempre le persone che invitiamo preferiscono il dolce al salato. In questo caso non possiamo fare altro che preparare delle deliziose chips, ma non di patate: questa volta le prepariamo con il cavolo nero.

Tutto ciò che ci occorre per preparare queste gustose chips è:

8 foglie di cavolo nero olio evo paprika rosmarino sesamo sale

Iniziamo lavando per bene le foglie di cavolo nero ed asciugandole delicatamente; con le mani cerchiamo di eliminare il gambo prendendoci solo le foglie restanti (se non ci riusciamo possiamo utilizzare un coltello per tagliarle completamente). Cerchiamo di darle più o meno la stessa grandezza (anch l’occhio vuole la sua parte!) Prendiamo una teglia rivestita con della carta da forno e mettiamo su di essa le foglie di cavolo nero, abbastanza distanziate tra loro. Condiamo con un filo d’olio, cercando di farlo aderire su tutte le foglie e continuiamo il condimento con la paprika, il sesamo, il sale e il rosmarino. Ovviamente la scelta delle spezie da aggiungere alle nostre chips è sempre a piacere, perchè ognuno ha il suo gusto e soprattutto le proprie allergie. Inforniamo quindi a 180° per circa 15 minuti e poi spegniamo. Tiriamo fuori e facciamo raffreddare qualche minuto, togliamole dalla teglia ancora calda e mettiamole su di un piatto, accompagnandole con delle salse preferite e con una bevanda a nostra scelta (spritz, coca cola e così via). Saranno gustose, croccanti e davvero buonissime: provare per credere.

State certe che le vostre amiche vi chiederanno il bis e i vostri bambini se ne innamoreranno, riuscirete così a far mangiare loro la verdura in chiave sfiziosa.