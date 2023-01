Né burro né uova, ma l’esplosione di gusto è assicurata | Fate attenzione perché creano dipendenza

Vuoi preparare una ricetta light che faccia impazzire la famiglia? Prova questa ricetta: senza burro né uova: creerà sicuramente dipendenza.

Con queste temperature così basse, il maltempo e la voglia di stare in casa, non ci resta che aprire internet e cercare una deliziosa ricetta che possa allietare la nostra giornata.

Quella che vogliamo proporvi quest’oggi è una ricetta davvero buonissima e super gustosa che non vede però l’utilizzo nè di burro nè di uova: una ricetta che potremmo definire light, adatta davvero a tutti. E’ leggera, quindi adatta a chi è a dieta e desidera mangiare qualche dolcetto e allo stesso tempo è anche adatta a chi soffre di intolleranze. Vediamo insieme di cosa si tratta e come possiamo realizzarla.

Questa ricetta incredibile non ha né burro né uova: ecco di cosa hai bisogno per prepararla

In un pomeriggio freddo, piovoso e del weekend, non ci resta che restare in casa e metterci comodi sul divano a leggere un bellissimo libro o a gustare un buon dolce guardando qualche film o serie TV. La ricetta che vogliamo proporvi quest’oggi riguarda proprio un dolce, o meglio dolcetti, senza uova né burro, che possono rendere la vostra giornata molto più piacevole.

Si tratta di muffin soffici e golosi che possono essere mangiati sia a colazione che come merenda nel primo pomeriggio. Ma se non ci sono uova e burro (qui ti proponiamo un’altra ricetta con le stesse caratteristiche), con cosa vengono preparati?

Gli ingredienti che ci occorrono per realizzarli sono:

250 gr di farina 300 ml di latte vegetale 120 ml di olio di semi di girasole 120 gr di zucchero 1 bustina di lievito per dolci 1 pizzico di sale 1 scorza grattugiata di un limone