Pagare meno il gas è possibile: i trucchi che nessuno ti dice

Come fare per pagare meno il gas? E’ possibile mettendo in pratica questi semplici trucchi: quello che nessuno ti dice per risparmiare!

L’aumento dei costi degli ultimi tempi ha messo in ginocchio il popolo italiano. Le conseguenze dirette della guerra che è scoppiata un anno fa in Ucraina hanno investito i paesi più vicini per la fornitura di gas, e la stangata sopraggiunta non ha tardato a pesare nelle nostre tasche.

Il 2022 è stato di sicuro un anno in cui le difficoltà economiche si sono fatte sentire a più non posso. Basti pensare all’inflazione sui costi dei prodotti alimentari, al caro benzina e, naturalmente, al caro bollette, per comprendere che la situazione è degenerata. Ma quando tutto è successo ci avvicinavamo al periodo primaverile ed estivo e questo diciamo che ha un po’ attutito il colpo, almeno per quanto riguarda i consumi in casa in merito ai riscaldamenti ed all’utilizzo di forno e fornelli.

Le vere difficoltà sono subentrate in questa stagione invernale in cui le rigide temperature ci costringono a metterci al riparo dal freddo, a preparare piatti caldi e ad utilizzare di frequente i riscaldamenti in casa. Questo però, non ci permette certo di risparmiare sui consumi ed in particolare non ci consente di risparmiare sul consumo del gas. Forse però, con l’aiuto di questi trucchetti da mettere in pratica potremmo cavarcela e giungere alla primavera ‘sani e salvi’. Sono questi i trucchi di cui nessuno parla per risparmiare sul consumo di gas.

Risparmiare sul consumo del gas e pagare meno in bolletta, come fare? I trucchi che devi conoscere

Nel corso dei tempi ci siamo sempre più ingegnati nell’intento di mettere in pratica semplici trucchi che potessero permetterci di tirare un sospiro di sollievo quando a fine mese ci siamo ritrovati la bolletta energetica fra le mani. Pensiamo ad esempio alla regolazione della temperatura del frigorifero, sapevate che è possibile risparmiare mettendo in pratica questo trucco?

O ancora, conoscevate il trucco del foglio di alluminio nel congelatore per risparmiare? L’utilizzo di questo speciale strumento permette di risolvere un problema che determinerebbe altrimenti un eccessivo consumo di energia. Insomma, possiamo dire che ne abbiamo provate di ogni per riuscire a sfuggire all’inflazione sui costi dell’energia. Ma non le abbiamo ancora provate tutte! Riuscire a risparmiare in particolare sul consumo del gas è possibile. Se solo ci avessero detto prima di questi trucchetti, li avremmo di sicuro messi in pratica.

Qualora steste prendendo in considerazione l’idea di operare qualche lavoro di manutenzione in casa, sarebbe il caso di provvedere alla sostituzione della caldaia ed optare per una a condensazione che ci consente di ottenere un risparmio del gas di circa il 30%. Ma se non avessimo la possibilità o la necessità di effettuare grandi lavori in casa, quello che possiamo fare è provvedere ad utilizzare delle valvole termostatiche sui termosifoni.

Queste ci consentono di risparmiare energia perché ci permettono di impostare una temperatura specifica in ogni ambiente di casa. Naturalmente però vanno presi in considerazione una serie di accorgimenti come ad esempio tenere porte e finestre chiuse quando i caloriferi sono accesi.

In ultimo, per massimizzare il funzionamento dei termosifoni, la cosa importante quando sono accesi è quella di non riporvi nulla sopra. Questo infatti non farebbe altro che creare una dispersione di calore di cui non gioveremmo.