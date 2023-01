Clizia Incorvaia furiosa, mai vista così: sbotta sui social e scoppia la bufera

Clizia Incorvaia ha risposto a tono alle accuse di alcuni utenti su Instagram: tutto è partito da alcune foto con sua figlia Nina.

Bionda, occhi azzurri e col suo viso angelico che ha incantato il suo compagno Paolo Ciavarro, conosciuto nella casa del GF Vip 4. I due formano una coppia stupenda ormai da tre anni. Clizia Incorvaia è però anche una donna di gran carattere, che sa porre i giusti limiti quando è il momento. E, come tutti sanno, per chi ha una certa visibilità sui social, queste occasioni non sono rare. Gli haters sono sempre in agguato, pronti a criticare in modo distruttivo e spesso insensato ogni singolo gesto o parola.

Anche l’ex gieffina in questi ultimi giorni ha dovuto fare i conti con la cattiveria che abbonda ingiustificata su queste piattaforme e stavolta il motivo è a dir poco surreale. Soprattutto perché l’argomento in questione attiene ad una sfera talmente privata per ogni essere umano che nessuno dovrebbe permettersi di esprimere giudizi. Clizia, come oramai la conoscono i suoi seguaci, è sempre pronta a difendere con le unghie e con i denti i propri affetti.

Mamma amorevole di Nina e Gabriele, compagna affettuosa di Paolo, la bella siciliana non ha esitato neanche a proteggere sua sorella Micol (molto diversa rispetto al passato) attualmente rinchiusa nella casa più spiata d’Italia. Proprio qualche puntata fa, la Vippona ha ricevuto infatti la visita in giardino di sua sorella maggiore che ha voluto metterla in guardia contro Nicole Murgia. A suo avviso, quest’ultima avrebbe avuto atteggiamenti ambigui nei confronti di Edoardo Tavassi col quale Micol ha costruito un rapporto che va oltre l’amicizia. Clizia ha parlato anche col fratello di Guendalina per dirgli di essere onesto con sua sorella: “Ti chiedo onestà nei suoi confronti, che l’ho vista soffrire troppo in questi giorni”, ha detto al probabile futuro cognato.

Come dicevamo, giorni fa ha risposto per le rime a delle aspre critiche che qualcuno le ha rivolto su Instagram in merito a una foto con sua figlia Nina.

Clizia Incorvaia perde la pazienza: “Mi sta infastidendo parecchio”

Sempre molto presente sui social, recentemente Clizia ha pubblicato una tenerissima foto che la ritrae insieme alla sua primogenita Nina, nata dal matrimonio, ormai terminato, col cantante Francesco Sarcina. Le due avevano partecipato ad una sfilata di moda per bambini e nella didascalia del post si legge: “E’ bello condividere momenti solo nostri, ti voglio bene Nina”. Alcuni utenti, notando che il viso della bimba compare sempre coperto, hanno criticato duramente questa scelta.

“Mi domando se vuole la privacy sulla figlia, perché postare le foto della bambina? Per un like cosa si fa”, “Povera Nina mi fa tanta tenerezza in questi scatti, sempre che deve nascondersi”, “Certo che sta bambina tra qualche anno sarà proprio lieta di rivedere tutte ste foto in cui tutti sorridono e lei sembra stare in punizione”: questi ed altri i commenti apparsi sotto gli scatti. Molti poi sottolineano il fatto che l’influencer mostri invece tranquillamente il volto del piccolo Gabriele, il figlio avuto da Paolo Ciavarro.

Esasperata, la Incorvaia ha deciso di non tacere ed ha messo i puntini sulle ‘i’: “Tengo a precisare una cosa, che adesso mi sta infastidendo parecchio. Lei la vive benissimo, è una decisione che abbiamo preso insieme a suo papà e a lei”, ha chiarito. Ha poi aggiunto che anche Nina veniva mostrata quando aveva l’età del fratellino.