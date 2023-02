Pannolini, alimenti e salviettine per bambini in omaggio: averli è facilissimo, non devi pagare nulla

Pannolini, salviettine e alimenti per bambini in omaggio? Ti spiego come fare per averli perché è semplicissimo!

L‘arrivo di un figlio porta un futuro neogenitore a munirsi di tutto il necessario per prendersi cura di lui offrendogli tanto amore, le migliori cure e tutto ciò di cui ha bisogno. Durante i primi mesi in cui si ‘sperimenta’ e si attraversa la gravidanza, si stila la fatidica lista di tutti quelli che sono i prodotti che bisogna avere in casa dal momento in cui il neonato viene al mondo.

All’interno della lista non mancano prodotti come pannolini, creme, salviettine e naturalmente anche alimenti. Tutto questo ha naturalmente un suo costo e certe volte può le proprie risorse non bastano per provvedere a mettere in casa tutto l’occorrente necessario a prendersi cura di un bambino. Svariate volte abbiamo parlato per questo motivo di diversi bonus utili a sostentare economicamente i neogenitori. Un esempio è il bonus di 800 euro dedicato alle neomamme di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa. Ma le risorse non finiscono qui. E se aveste la possibilità di poter ottenere gratis tali prodotti destinati alla prima infanzia? No, non stiamo farneticando. È un’ipotesi che potrebbe però diventare realtà. Vediamo come fare.

Sei in dolce attesa? Puoi ottenere gratis pannolini, salviettine e alimenti in omaggio per il tuo bebè: ecco come

Esiste davvero la possibilità di poter ottenere gratis prodotti ed alimenti utili per la crescita del bebè? Ebbene, la risposta è sì. Sappiamo quanto tutto questo abbia un costo, quanto tutto ciò che riguarda il mondo dei bebè abbia un sovrapprezzo davvero elevato.

Ci basta però fare un veloce giro in rete, sui siti giusti, per renderci conto che abbiamo davvero la possibilità di poter aderire a diversi programmi che ci permettono di poter ricevere in omaggio prodotti di questo genere e di poter ottenere sconti di diverso tipo sull’acquisto di altri prodotti utili. Il trucco sta anche nell’iscriversi alla newsletters del sito di riferimento così da conoscere in tempo codici sconto da applicare per ottenere una riduzione del costo sul prezzo finale o poter addirittura ricevere gratis qualche prodotto in particolare.

Pensiamo ad esempio ai pannolini, sono immancabili nel primissimo anno di vita del bebè. Però non sempre è facile capire quale sia il modello giusto o la marca migliore per la pelle del proprio bebè. A questo proposito, Huggies ad esempio mette a punto un programma che consente di ricevere un campione di pannolini direttamente a casa per poterli testare. Per aderire all’iniziativa sarà necessario registrarsi al form indicato nel sito.

Come Huggies, anche Mellin partecipa ad una simile iniziativa dando la possibilità di aderire al cosiddetto ‘Programma 1000 giorni’ durante i quali a partire dai 6 mesi di svezzamento del bambino, aderendo all’iniziativa, si avrà la possibilità di ricevere un kit svezzamento contenente una borsa termica, un pacco di biscotti, un ricettario, dei buoni sconto, una brochure e tanti altri prodotti che possono tornare utili durante lo svezzamento del piccolo.