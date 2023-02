L’uovo in camicia proprio non ti riesce? Con questo trucchetto farlo diventerà facilissimo

Se anche a te l’uovo in camicia non riesce affatto, con questo trucchetto sarà facilissimo: provaci, è un gioco da ragazzi.

Il trucchetto per velocizzare la cottura dei ceci ti ha completamente lasciato senza parole? Allora, devi assolutamente sapere quello che abbiamo appena scoperto sull’uovo in camicia. In tantissimi amano questo suo tipo di cottura, ma forse in pochissimi riescono a cucinarlo senza problemi. Se anche tu sei interessata a sapere qualche cosa in più, ti consigliamo di proseguire oltre con la lettura dell’articolo.

Sono tantissimi i piatti più elaborati che puoi presentare ai tuoi ospiti per fare bella figura, ma l’uovo in camicia è sicuramente tra i più complicati da cucinare. Non ci vuole granché per prepararlo e né tantissimo tempo, ma quello che più fa disperare tantissimi amanti della buona cucina è la sua fragilità. Tante volte, infatti, può capitare che un movimento sbagliato o una piccola dimenticanza, possa far risultare completamente vana la fatica, costringendoti a mettere da parte l’uovo appena cucinato. Da questo momento in poi, però, dirai ‘addio’ a questo brutto imprevisto, col segreto che stiamo per svelarti, cucinerai un piatto super divino.

È questo il segreto per un uovo in camicia perfetto: adesso non sbaglierai più

Non disperarti più quando devi cucinare un uovo in camicia! Con questo trucchetto che stiamo per svelarti, siamo certi che ti svolteremo completamente la vita. Forse non tutti lo immaginano, ma l’ingrediente ‘segreto’ che deve essere assolutamente preso in considerazione se si vuole ottenere un risultato perfetto è solo uno: l’aceto bianco! Scopriamo insieme come dovete utilizzarlo.

Riempi una pentola con dell’acqua corrente e riponila sul fuoco;

Aggiungi un solo cucchiaio di aceto e un pizzico di sale grosso;

cucchiaio di aceto e Nel frattempo, rompi l’uovo all’interno di un colino che presenta delle maglie sottilissime ed elimina tutta la parte più liquida del tuorlo;

ed elimina tutta la parte più liquida del tuorlo; Inseriscilo, poi, all’interno di un mestolo;

Quando ti rendo conto che l’acqua all’interno della pentola sta leggermente bollendo, mettilo al suo interno e, dopo una manciata di secondi, rigiralo nell’acqua;

bollendo, Fatto questo passaggio, aspetta 2/3 minuti.

Et voilà, il tuo uovo in camicia super perfetto è pronto per i tuoi ospiti. Provaci anche tu a mettere in pratica ciò che ti abbiamo detto e ti assicuriamo che ti faranno tutti i complimenti.

Cosa si può fare con l’aceto?

Non solo l’aceto è un ottimo alleato contro i cattivi odori e il segreto per un uovo in camicia ad hoc, ma anche un ottimo prodotto per mantenere sempre puliti ed igienizzati i nostri amici a quattro zampe. Che abbiano dei gatti o dei cani, sono davvero tantissime quelle persone che scelgono di utilizzare questo tipo di ingrediente per la pulizia dei loro animali domestici.

Se anche tu non avevi mai sentito prima una cosa simile ma non vedi l’ora di metterlo in pratica, non devi fare altro che preparare una miscela di acqua ed aceto ed inserirla all’interno di un contenitore spray. Una volta fatto questo primo passaggio, inizia a spruzzare il miscuglio sulla pelliccia del tuo animale e massaggia per bene. In questo modo, non solo sarà pulito e profumato, ma si terrà ben lontano da parassiti.

Fai molto attenzione, però: acqua ed aceto sono fortissimi anche per rimuovere i brutti odori provenienti dalla cuccia o dalla lettiera. Per questo motivo, quindi, è di fondamentale importanza spruzzare la miscela lì dove immaginiamo che provenga la puzza ed igienizzare accuratamente.