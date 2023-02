Preparare le castagnole è più facile di quanto pensi: il risultato è sorprendente

Carnevale è finalmente arrivato: ecco la ricetta per preparare le castagnole, è più facile di quanto pensi, il risultato sarà sorprendente.

Ad ogni ricorrenza si preparano delizie irresistibili e Carnevale non fa certo eccezione. Chiacchiere, sanguinaccio, graffe e, soprattutto, le amatissime castagnole, una chicca a cui nessuno riesce a dire di no. Se pensi che prepararle sia complicato ti sbagli di grosso: ecco la ricetta facile facile, il risultato ti lascerà a bocca aperta.

Se hai già provato in passato a realizzarle ma qualcosa è andato storto è giunto il momento di fare un altro tentativo. Se seguirai passo passo questa ricetta non potrai sbagliare, è veramente semplicissima e alla portata di tutti.

Castagnole di Carnevale: la ricetta facile facile, le puoi preparare a casa

Molti ne vanno matti ma hanno timore di non riuscire a prepararle a casa con le proprie mani o, forse, di dover acquistare chissà quanti ingredienti e spendere una piccola fortuna. Noi vi dimostreremo che si tratta di timori infondati: iniziamo subito e non resterete delusi. Mettiamoci all’opera, siamo ormai nel pieno del periodo di Carnevale e non c’è tempo da perdere.

Ecco la lista degli ingredienti:

280 grammi di farina;

2 uova;

40 grammi di burro;

80 ml di latte;

80 grammi di zucchero;

1 cucchiaio di limoncello;

Buccia di limone grattugiata;

Buccia di arancia grattugiata;

1 cucchiaino di lievito per dolci.

Se siete pronti a iniziare, prendete una ciotola e rompete all’interno le uova. Unite lo zucchero e lavorate per bene, fino a renderle spumose, poi unite il burro a temperatura ambiente. Questo dettaglio è importante, il burro deve essere semi sciolto. Continuate inglobando il limoncello e le bucce degli agrumi senza mai smettere di lavorare.

Andate quindi a versare il latte e subito dopo passare alle polveri setacciate: farina e lievito vanno aggiunti a pioggia poco alla volta. Otterrete una sorta di panetto molto appiccicoso che andrete a coprire con la pellicola per alimenti e lascerete riposare almeno mezz’ora.

Preparate, intanto, un tegame capiente con l’olio per friggere. Trascorso il tempo indicato dal panetto ricavate tante palline di piccole dimensioni e immergetele nell’olio ben caldo. Lasciate che si dorino per bene su tutti i lati, vedrete che si gonfieranno anche leggermente.

Una volta cotte le castagnole dovrete toglierle dall’olio e sgocciolare per bene, poi andare a rotolarle subito in un recipiente pieno di zucchero semolato. Fatelo mentre sono ancora calde e umide in modo che i granelli non scivolino via. Pronti ad assaggiare? Scommettiamo che avete già l’acquolina in bocca, sono veramente da perdere la testa!

Consiglio extra: potete anche usare lo zucchero a velo al posto di quello semolato per ricoprirle, basterà spolverarlo a pioggia e saranno comunque golosissime, fidatevi, sono davvero inimitabili.