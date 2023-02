Anticipazioni Un Posto al Sole, c’è un attesissimo ritorno: fan colmi di gioia

Il pubblico di Un Posto al Sole deve prepararsi: le prossime settimane riservano un colpo di scena straordinario!

Prosegue col solito successo la soap opera napoletana Un Posto al Sole, che in quasi 27 anni ha regalato emozioni e momenti indimenticabili ai telespettatori. Merito, tra le altre cose, della bravura indiscutibile del suo cast e delle storie avvincenti che narra: ogni settimana infatti sono in molti ad attendere con impazienza le anticipazioni delle puntate e stavolta sembrerebbe esserci in cantiere una novità davvero clamorosa.

Questo mese di febbraio infatti potrebbe riservare una ‘bomba’ per tutti gli appassionati della famosa serie. L’ipotesi che sta girando in queste ore sul web è molto interessante perché tratta del possibile ritorno di un personaggio molto amato. Secondo le anticipazioni che trapelano in rete, dal 13 al 17 febbraio a tenere banco saranno soprattutto le nozze tra Marina e Roberto. I preparativi della cerimonia non saranno esenti da contrattempi ed imprevisti che metteranno molta ansia ai due futuri sposi e a guastare definitivamente il gran giorno arriverà chi meno immaginereste.

Un Posto al Sole spoiler: accadrà al matrimonio di Marina e Roberto, fan a bocca aperta

I nuovi episodi che terranno col fiato sospeso il pubblico di Rai Tre saranno da non perdere: questo è ciò che garantiscono gli spoiler finora e in effetti non è difficile capire il perché. Innanzitutto, vedremo Raffaele in procinto di consegnare a Marina delle rose che appartengono proprio al suo giardino e che sono sono state piantate dal padre Arturo.

Giunto il giorno più atteso, la felicità dei due sposi sarà alle stelle, ma l’irruzione di una persona tornata dal passato cambierà tutto. Le ipotesi, ancora non ufficiali, prendono in considerazione la possibilità che arrivi improvvisamente Lara Martinelli con l’intenzione di sconvolgere la coppia con una notizia che destabilizzerà totalmente Roberto.

Si parla infatti di un bambino che la donna presenterà come figlio dello sposo. Un colpo non indifferente che rischierà di far crollare l’unione dell’uomo con Marina. Ci sarà però qualcuno che potrebbe smascherare Lara e far scoprire tutta la verità sull’inganno da lei ordito. Parliamo della domestica Silvana, tornata a Palazzo Palladini con parecchie questioni in sospeso nei confronti della Martinelli. Convinte che Lara stia tramando qualcosa, molto probabilmente Marina e Silvana si alleeranno e terranno d’occhio l’ex amante di Roberto.

La donna, ancora innamorata di lui, sembrerebbe disposta a tutto pur di separarlo dalla sua rivale, perfino mentire sulla paternità del bambino.