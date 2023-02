Soffri d’insonnia? Questo trucchetto potrà davvero cambiarti la vita

L’insonnia è un disturbo molto comune ma riuscire a sconfiggerlo è possibile: questo trucchetto per cambiarti la vita!

I disturbi del sonno sono ormai molto diffusi e colpiscono una stragrande maggioranza della popolazione mondiale. Siamo immersi in un mondo nel quale ci sentiamo sempre iperattivi, non abbiamo mai un minuto per rilassarci, respirare e fare quello che più ci piace perché gli impegni di ogni giorno devastano la nostra routine quotidiana e sì, disturbano il nostro sonno.

Piacerebbe a tutti a fine giornata riuscire a cadere in pochi istanti tra le braccia del dolce Morfeo. Tuttavia è proprio durante la notte che cominciamo ad avvertire le difficoltà e quello che doveva essere un piacevole sonno ristoratore, diventa il nostro incubo ricorrente! Perché soffriamo di insonnia? Sono tantissime le ‘cause’ che potrebbero portarci a non dormire la notte. Cattive abitudini alimentari, l’ormone dello stress che mantiene sempre alta l’asticella del cortisolo, il consumo di bevande energizzanti poco prima di coricarsi, lo smodato utilizzo di strumenti elettronici come smartphone, pc, e tv fino a tarda notte. Per non parlare delle giornatacce lavorative o di qualche disguido familiare che incombe su di noi. Insomma, un vero disastro. Quello che però vogliamo dirvi è che riuscire a sconfiggere l’insonnia è possibile. Ed a questo proposito, vogliamo consigliarvi un trucchetto che vi permetterà di dormire placidamente nelle ore notturne!

Insonnia, come sconfiggerla: il trucchetto salverà il tuo riposo!

Sappiamo bene quanto riuscire a dormire le nostre 6-8 ore durante il riposo notturno sia essenziale per poter affrontare la giornata con le giuste energie. Quando questo non accade ci sentiamo spossati, nervosi, frustrati, e chi più ne ha più ne metta… nemmeno un caffè è in grado di darci la carica di cui necessitiamo. Di recente, abbiamo parlato di una pessima abitudine legata al sonno che abbiamo in molti e che finisce molto spesso per alterare la nostra concentrazione durante il giorno. Insomma, quelle che crediamo essere delle abitudini poco deleterie per la nostra persona si rivelano in realtà le più dannose.

Abbiamo detto che sono diverse le cause che possono portarci a non dormire ed a soffrire di insonnia. Ma come possiamo ‘guarire’ da questo disturbo? Beh, sembra scontato dire che per prima cosa è necessario correggere quelle abitudini che minano il nostro riposo come utilizzare lo smartphone fino a tarda notte.

Un’alternativa sarebbe quella di leggere un libro mentre si sorseggia una tisana dalle proprietà rilassanti e carminative, come la camomilla. Piuttosto che stare lì a disperarci perché non riusciamo a dormire, potremmo alzarci e passeggiare per una decina di minuti per poi coricarci nuovamente. Sapevate inoltre che meditare è un ottimo esercizio per rilassare la mente? Ci permette di imparare a controllare il nostro respiro e di riuscire ad avere un maggiore controllo del nostro corpo. Ma c’è un trucchetto che sono in realtà in pochi a conoscere e che sembrerebbe in grado di migliorare di gran lunga il nostro riposo ed agevolarci nel sonno notturno.

Basta pisolini!

Se tutte queste elencate ci sembrano mosse strategiche per riuscire a dormire durante la notte, un’altra cosa che potremmo fare per migliorare il nostro riposo è evitare pisolini durante il giorno. Questo gesto che a tutti appare ‘innocente’ in realtà altera i nostri cicli di sonno. E questo non farebbe altro che contribuire a modificare il nostro ritmo sonno-veglia ed a danneggiare il nostro sonno notturno.