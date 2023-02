Bagno, così i sanitari tornano nuovi senza usare prodotti chimici: una soddisfazione

I sanitari del bagno possono essere puliti anche senza ricorrere a prodotti chimici: ecco quali sono i rimedi naturali che garantiscono grande soddisfazione.

Il bagno è uno degli ambienti della casa in cui possono annidarsi maggiori microrganismi pericolosi per la salute dell’uomo. In particolare, i sanitari richiedono un’attenzione maggiore in quanto vengono utilizzati ogni giorno anche da più persone. A tal proposito, va detto che per pulirli non bisogna utilizzare necessariamente i prodotti chimici.

Ci sono alcuni rimedi naturali infatti che sono semplicemente portentosi e che consentiranno di ottenere sanitari come nuovi senza spendere troppi euro. Nella maggior parte dei casi, infatti, i prodotti chimici che si trovano in commercio non fanno altro che disattendere le nostre aspettative oltre che farci spendere tantissimi soldi.

Bagno, come pulire i sanitari con i rimedi naturali

Come già detto sopra, i sanitari necessitano di una cura e un’attenzione maggiori dal momento che sulle loro superfici possono annidarsi germi e batteri particolarmente pericolosi che possono causare gravi conseguenze per la salute. A tal proposito, è importante rimuovere lo sporco in profondità e dunque non solo superficialmente. Per fare ciò, il rimedio è rappresentato dagli ingredienti naturali che ognuno di noi conserva in casa. Si tratta di prodotti molto economici e soprattutto efficaci che consentono da un lato di farci risparmiare molti soldi e dall’altro di ottenere un bagno come nuovo.

Tra i tanti, l’acido citrico risulta essere senza ombra di dubbio il più efficace. Il suo utilizzo è molto semplice in quanto è sufficiente preparare una soluzione miscelando 150 grammi di acido citrico con 1 litro d’acqua. Fatto ciò, versate la soluzione all’interno di uno spruzzino e agitate per bene. Ad ogni utilizzo, vi basterà vaporizzare un pò di questo prodotto sulle superfici dei sanitari e strofinare con un panno umido. La soluzione andrà poi risciacquata con cura et voilà, il vostro bagno apparirà come nuovo.

Poi c’è anche il sapone di Marsiglia che offre grandi proprietà sgrassanti oltre che pulenti. Per ottenere un risultato semplicemente splendente non dovete fare altro che prendere 1/4 di sapone e scioglierlo a bagnomaria. Fatto ciò, la soluzione dovrà essere versata su una spugnetta: cominciate a strofinarla sulle superfici dei sanitari e dopo risciacquate abbondantemente con acqua, il risultato è garantito.

Non meno efficace è anche il bicarbonato che, difatti, è in grado di donare brillantezza e lucentezza. In questo caso, il consiglio è di utilizzarlo versandone un cucchiaino direttamente su una spugna precedentemente inumidita. In alternativa, potete optare per creare una pasta miscelando 2 cucchiai di bicarbonato con l’acqua tiepida. Anche in questo caso il composto dovrà essere distribuito laddove necessario e risciacquato con cura.