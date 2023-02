Il figlio che ha usato la prima busta paga per saldare l’intero mutuo dei genitori: lacrime per come ha fatto

È una storia che potrebbe sembrare la sceneggiatura di un film e invece è pura realtà, un figlio ha usato la sua prima busta paga per saldare il mutuo dei genitori e far diventare loro la casa in cui vivono. Un gesto che ha commosso il mondo intero.

La generosità di questo figlio è una cosa davvero emozionante. Questa è la storia di Pavin Smith, un ragazzo che a 21 anni, appena ha ricevuto la sua prima busta paga, ha deciso di compiere un gesto meraviglioso: saldare il mutuo della casa dei genitori. Invece di sperperare il denaro per lui, ha voluto fare un regalo alla madre e il padre. Il modo in cui gliel’ha annunciato è davvero da brividi.

Si chiama Pavin ed è un giovane giocatore di baseball. Non appena è stato ingaggiato per la prima volta da una squadra ha deciso di usare tutto il denaro ricevuto per fare una sorpresa ai suoi genitori e c’è riuscito benissimo. Ha saldato il debito che avevano con la banca per la casa in cui vivono e gliel’ha annunciato con una sorpresa stupenda.

Pavin Smith salda il mutuo dei genitori con la prima busta paga

Pavin Smith ha reso i suoi genitori felici, l’ha fatto facendo loro un dono che al di là del valore economico, dimostra tutto l’amore di un figlio per la madre e il padre. Dopo essere stato ingaggiato dagli Arizona Diamondbacks della Major League Baseball, ha ricevuto un bonus di ben 5 milioni di dollari.

Così non ci ha pensato due volte e ha deciso di fare una mega sorpresa ai suoi genitori: saldare quel mutuo che si portavano sulle spalle da anni. Un gesto di una generosità unica, nonostante la giovane età, invece di sfrenarsi con lussi di ogni genere, ha fatto una scelta coscienziosa. A sorprendere ancora di più è stato il modo in cui ha scelto di fare loro una comunicazione così importante.

La sorpresa è arrivata il giorno di Natale, momento in cui ha consegnato ai suoi genitori una lettera in cui spiegava cosa aveva fatto, annunciando che da quel momento sarebbero stati proprietari al 100% della casa in cui vivono. “Grazie per avermi cresciuto in una grande casa piena di amore. Dopo tutti i sacrifici che avete fatto per portarmi dove sono, voglio che la nostra casa di famiglia sia vostra“, queste le parole di Pavin.

Il momento è stato ripreso in un video, poi condiviso sui social network, che è diventato virale in poco tempo. D’altronde storie del genere non capitano di certo tutti i giorni. Il 21enne ha più volte spiegato di aver visto gli immensi sacrifici fatti dai genitori nella loro vita, così ha deciso di ricompensarli e l’ha fatto nel modo più bello.