Beautiful, spoiler americani: Taylor e Brooke, tutti sotto choc

Beautiful, le anticipazioni americane: accadrà l’impensabile tra Taylor Hayes e Brooke Logan; il colpo di scena che nessuno si aspetta.

Loro non sono due semplici nemiche, loro sono le rivali per eccellenza. Sin dalle prima puntate di Beautiful, Brooke Logan e Taylor Hayes si sono contese l’amore dell’affascinante Ridge Forrester, dando vita ad uno dei triangoli amorosi più longevi della nostra tv. Un triangolo che sta per tornare!

I telespettatori italiani dovranno pazientare ancora un po’, ma, nelle puntate americane la dottoressa Hayes è già tornata a Los Angeles, creando scompiglio nelle vite dei protagonisti. In particolare, come si può immaginare, in quella dei ‘Bridge’. Nonostante Taylor sia tornata a casa per stare vicino ai figli Steffy e Thomas, il riavvicinamento col suo ex storico sarà inevitabile. Come la prenderà Brooke?

Non benissimo, ma negli ultimi giorni sta accadendo qualcosa di assolutamente incredibile. Come sappiamo, tra gli episodi americani e la messa in onda in Italia trascorrono diversi mesi, ma, grazie alle anticipazioni, è possibile scoprire cosa sta succedendo oltreoceano. Se siete curiosi e gli spoiler non vi spaventano, continuate a leggere!

Anticipazioni Beautiful: colpo di scena tra Taylor e Brooke, accade l’impensabile

Un ritorno che ha riempito il cuore dei fan, quello di Taylor Hayes. Si tratta di uno dei personaggi storici di Beautiful, approdato nel cast della soap nel 1990. Stavolta però a prestare il volto alla psichiatra sarà una nuova attrice, Krista Allen, che ha preso il posto di Hunter Tylo. Ma cosa comporterà il ritorno di Taylor a Los Angeles e, soprattutto, come reagirà la sua nemica giurata Brooke?

Non sarà un momento semplice per la Logan. Complice una crisi di coppia con Ridge per via della gelosia nei confronti di Deacon Sharpe, Brooke dovrà fare i conti con un nuovo riavvicinamento tra lo stilista e la sua ex moglie. Ridge arriverà addirittura a scegliere Taylor come compagna di vita, decidendo di interrompere una volta per tutte la storia con Brooke, dopo l’ennesima delusione (ci sarà lo zampino di Thomas!). Ben presto, però, accadrà qualcosa di assolutamente inaspettato. Un colpo di scena choc per i fan più affezionati: Brooke e Taylor si alleeranno!

Sì, proprio così, le due rivali storiche metteranno da parte i loro dissapori per ‘combattere’ una nemica comune. Si tratta di Sheila Carter, un’altra grandissima protagonista del passato, tornata in città con le peggiori intenzioni. Col passare dei mesi la donna ne combinerà di tutti i colori, finendo per allearsi con Bill Spencer! Ed è proprio a questo punto che nascerà un’inaspettata amicizia tra Taylor e la Logan.

Steffy è intenzionata a denunciare Sheila, ma deve fare i conti con un ricatto di Bill: in caso di denuncia, lo Spencer racconterà tutta la verità sulla sparatoria di anni fa. Ricordate? Fu proprio Taylor a colpirlo, ma Bill ha taciuto per non mettere in difficoltà Steffy. Ora, pur di difendere Sheila, è pronto a vuotare il sacco. È in questo momento che Taylor, a sorpresa, potrà contare sull’appoggio assoluto di Brooke, che si schiererà dalla sua parte, promettendo di fare di tutto per aiutarla. Le anticipazioni parlando di un abbraccio in lacrime tra le due rivali: una scena da non perdere assolutamente. Noi non vediamo l’ora, e voi?