Come si pulisce il forno a microonde: attenzione fino ad ora l’hai fatto nel modo sbagliato

Sei sicuro di saper pulire accuratamente il forno a microonde? Nemmeno immagini la quantità di germi che continua ad annidarsi lì dentro

Fra tutti gli elettrodomestici che abbiamo in casa, uno di quelli che viene utilizzato con più frequenza è il forno a microonde. Nostro alleato in cucina, molto utile per provvedere a riscaldare gli avanzi o cibi congelati e precotti, questo non manca nelle nostre case. Tuttavia, il suo utilizzo prevede che questo speciale elettrodomestico sia pulito in modo impeccabile.

All’interno del microonde, proprio come anche all’interno del forno di casa, si annidano germi e batteri a causa dei residui di cibi che finiscono al suo interno ogni volta che lo utilizziamo. Per questo motivo, sarebbe cosa buona e giusta provvedere alla sua pulizia dopo ogni utilizzo. Solamente così saremo sicuri di star usando il forno a microonde in totale sicurezza. Ma come si pulisce nel modo giusto? Fino ad ora probabilmente hai sempre sbagliato a farlo!

Forno a microonde: sai davvero come si pulisce? E’ questo il metodo giusto

Tracce di sporco all’interno del forno a microonde vanno eliminate all’istante se non vogliamo che i batteri proliferino al suo interno finendo per inquinare il cibo che poi mangiamo. Pulire il fornetto dovrebbe pertanto essere una buona abitudine e non dovremmo mai bypassarla. C’è chi però fino ad ora, pensando di fare bene, ha perseverato nell’errore pulendo il forno a microonde con i classici detersivi che troviamo al supermercato. Beh amici, non sempre la soluzione è tra gli scaffali del nostro supermercato preferito. Potremmo invece avere in casa l’ingrediente giusto per pulire nel migliore dei modi il nostro forno a microonde!

Quando parliamo di rimedi naturali abbiamo a disposizione una vastissima scelta di ingredienti che abbiamo in dispensa o in frigo. Ed anche in questo caso, per la pulizia del microonde abbiamo a disposizione un semplice ingrediente che potrà risolvere il nostro problema in modo semplicissimo. Uno dei rimedi homemade è quello che vede ad esempio protagonista l’aceto di vino bianco.

Conosciamo le sue innumerevoli proprietà, e fra queste sappiamo che è un ottimo ingrediente per pulire casa e tutto ciò che ci circonda (o quasi). In questo caso infatti provvederemo ad utilizzarlo per la pulizia del nostro forno a microonde. Questo ci aiuterà a rimuovere lo sporco residuo ed anche i cattivi odori presenti al suo interno. Come lo utilizziamo?

Ci basterà riporre in una ciotola acqua ed un bicchierino di aceto che poi posizioniamo direttamente nel microonde acceso alla massima potenza. A questo punto facciamo agire per circa 5 minuti al suo interno, dopodiché con l’aiuto di un panno puliamo le parti interne del forno a microonde. Et voilà, a questo punto il problema è risolto ed il nostro microonde è pronto per un nuovo utilizzo!