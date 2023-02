Dalle corna alla cicogna: la più amata di C’è Posta per Te è in dolce attesa, l’annuncio

C’è Posta per te, l’amatissima protagonista del programma è in dolce attesa: l’annuncio (dolcissimo) fa impazzire i fan.

È una delle trasmissioni più amate della nostra televisione. Un vero e proprio appuntamento fisso per i telespettatori, che ormai da tantissimi anni trascorrono il sabato sera in compagnia di Maria De Filippi. Parliamo di C’è Posta per te, il programma che mira a salvare rapporti compromessi tra familiari, ex o amici.

Ascoli record per la trasmissione di Canale 5, il cui segreto è il giusto mix di emozioni e divertimento. Le storie, tutte diverse una dall’altra, riescono a commuovere i telespettatori ma nello stesso tempo a strappare loro un sorriso. Uno show che fa impazzire il pubblico che, molto spesso, si affeziona particolarmente anche ai protagonisti delle storie. È proprio quello che è successo con la ragazza di cui vi parliamo oggi!

Protagonista della passata edizione di C’è Posta per te, è entrata nel cuore dei telespettatori che, finita la puntata, non hanno perso tempo a seguirla sui social. Al momento, infatti, la ragazza può contare su ben 160 mila followers su Instagram ed è proprio lì che nelle scorse ore ha annunciato la meravigliosa novità: è in dolce attesa! Un video tenerissimo, nel quale si è mostrata col pancione, scopriamo tutti i dettagli!

Ha conquistato tutti a C’è posta per te, oggi è in dolce attesa: splendido annuncio

La sua storia è stata tra le più chiacchierate della scorsa edizione di C’è Posta per te. Si tratta di una storia di tradimento, una di quelle che appassionano particolarmente i telespettatori della trasmissione targata Maria De Filippi. Anche perché, in quel caso, il tradimento era avvenuto con la cugina! Ricordate la storia di Alessia Quarto?

La giovane napoletana ha ricevuto la posta dal marito, intenzionato a farsi perdonare dopo averla tradita con la cugina (di lui). Una vicenda che fece discutere moltissimo i telespettatori e che finì col rifiuto di Alessia. La ragazza non è riuscita a perdonare quanto ha subito e, col tempo, quella presa in tv si è rivelata la scelta giusta. Oggi Alessia ha voltato pagina e per lei sta per arrivare la più grande delle gioie!

Già un po’ di tempo fa la Quarto aveva postato uno scatto in compagnia della sua nuova metà, ma qualche ora fa è arrivata una notizia meravigliosa: è incinta! Su Instagram, la napoletana ha condiviso un video in cui ha mostrato il suo pancino e alcune immagini dell’ecografia. “Mi hai stravolto la vita. Non c’è emozione più grande e più forte. Sei il mio piccolo grande Amore. Quando il tuo cuore ha iniziato a battere il mio ha ricominciato a vivere”, ha scritto Alessia nella didascalia al post, invaso dai messaggi di affetto di fan e amici. Non possiamo che unirci a loro e mandarle i nostri migliori auguri di cuore!