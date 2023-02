Merenda bambini: la ciambella allo yogurt metterà tutti d’accordo, ricetta facilissima

Per una merenda sana e golosa prova questa ciambella allo yogurt e farai felice grandi e piccini: il successo sarà assicurato.

Uno dei momenti più amati soprattutto dai piccini di casa è senza dubbio l’ora della merenda. Il punto della giornata in cui potranno gustare qualcosa di goloso e che gli permetterà di non arrivare affamati ad ora di cena.

Saranno davvero tante le proposte da poter offrire, si potrà variare con qualcosa di dolce o salato, oppure optare per una scelta più sana come della frutta fresca accompagnata con dei cereali, o ancora del freschissimo yogurt, insomma ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Quello che conta però, è che qualsiasi cosa voi scegliate, sia fatto con ingredienti sani e genuini. Proprio per questo, optare sempre per le classiche merendine confezionate non è di certo la scelta più salutare. Queste, infatti, per quanto siano sottoposte a controlli molto ferrei, contengono comunque dei conservanti che sarebbe meglio evitare.

Colora di buono la merenda dei più piccini con questa squisita ciambella allo yogurt: farà impazzire tutti

Proprio per tutto quello detto poco fa, se avete voglia di provare qualcosa di diverso e di offrire una merenda genuina fatta con le proprie mani, allora non potete lasciarvi scappare questa squisita ciambella allo yogurt. Basteranno pochi ingredienti, ma che saranno sufficienti per realizzare qualcosa d’incredibilmente saporito. Non ci credete? Allora prendete subito nota di tutto quello che vi servirà:

250 g di farina 00

150 g di zucchero semolato

100 g di latte

120 g di olio di semi

125 g di yogurt naturale

3 uova

1 bustina di lievito per dolci

Per preparare la ciambella allo yogurt procedete così:

In una ciotola montate le uova con lo zucchero, dovranno risultare gonfie e spumose per questo potrete semplificare il compito utilizzando delle fruste elettriche Unite quindi lo yogurt e incorporatelo del tutto Aggiungete l’olio a filo senza smettere di montare Dopo aver setacciato insieme farina e lievito, incorporateli poco per volta al composto Infine, unite il latte e continuate a montare Imburrate ed infarinate uno stampo a ciambella da 24 centimetri Versate il composto al suo interno e livellatelo per bene Infornate in forno statico preriscaldato a 170 gradi per 40 minuti Prima di sfornarlo verificate la cottura con il metodo dello stecchino e se risultasse umido proseguite la cottura per qualche minuto Una volta cotta, lasciatela completamente raffreddare prima di estrarla dallo stampo Mette la ciambella in un piatto di portata e decorate a piacere con lo zucchero a velo.

Per un sapore più aromatizzo potrete scegliere di usare uno yogurt a frutta, della buccia grattugiata di limone o arancia, oppure aggiungere delle gocce di cioccolato all’impasto. Il sapore sarà altrettanto eccezionale.