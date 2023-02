Organizza la vacanza a Venezia con pochissimi euro: ecco come approfittare dell’incredibile offerta

Da non perdere: vacanza a Venezia con pochissimi euro, ecco come approfittare dell’incredibile offerta. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Venezia può essere definita senza alcun dubbio la città sull’acqua più bella del mondo. Non ne esiste nessun’altra uguale. Visitarla è un’esperienza straordinaria, che lascia un ricordo bellissimo e indimenticabile. Visitarla può essere piuttosto costoso ma se seguite alcuni accorgimenti potete risparmiare anche molto.

Questo è il periodo ideale per visitare la città lagunare, alla fine dell’inverno, quando non è più troppo freddo, e soprattutto dopo il Carnevale, giorni in cui i prezzi lievitano. A fine febbraio e inizio marzo il clima è abbastanza buono e soprattutto non c’è ancora la folla di turisti. Nel periodo post Carnevale e prima delle vacanze e dei ponti di primavera potete trovare buone offerte per le tariffe degli alberghi. Di seguito vi spieghiamo come organizzare una vacanza a Venezia spendendo pochissimi euro. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Vacanza a Venezia con pochissimi euro

Risparmiare visitando la bellissima Venezia non è un’impresa impossibile. Basta seguire alcuni accorgimenti e mettere in pratica dei piccoli ma efficaci trucchi.

Per prima cosa scegliete un periodo di bassa stagione, con basso afflusso di turisti, come la fine dell’inverno dopo il Carnevale. In questo periodo troverete tariffe più basse per gli alloggi per dormire in città. Per trovare le offerte migliori controllate i siti di prenotazioni alberghiere e di b&b. Le occasioni non mancano.

Poi scegliete il mezzo di trasporto più economico. Se abitate molto lontano dalla città dovrete prendere l’aereo. Controllate le offerte delle compagnie aree low cost, anche sul portale di Skyscanner, che aggrega tutte le tariffe migliori.

Molto vantaggioso, poi, è viaggiare in treno, grazie alle numerose offerte per l’alta velocità, anche nei weekend, di Trenitalia e Italo, ma anche per i treni regionali, con pacchetti dedicati a famiglie e gruppi di amici. I bambini, poi, viaggiano gratis.

Trucchi utili

Per spendere pochissimi euro nella vostra vacanza a Venezia, scegliete un albergo economico o un b&b che sia abbastanza vicino al centro. In questo modo potrete raggiungere Piazza San Marco e le principali attrazioni della città spostandovi a piedi, senza dover spendere troppo per i vaporetti (un biglietto ordinario costa 9,50 euro per 75 minuti), che sono comunque il mezzo di trasporto più economico.

Per mangiare, consigliati dai portali specializzati, cercate i ristoranti, osterie e pizzerie più economici. Magari quelli più defilati dalle zone centrali, più costose e dove vanno tutti.

Un buon modo per risparmiare sul cibo, anche molto gustoso, è quello di provare i cicchetti. Sono una specialità veneziana, spuntini o antipasti, simili alle tapas spagnole, a base di fettine di pane o polenta farcite con salumi, pesce o formaggi. Sono accompagnati da un bicchiere di vino bianco o dallo spritz. Ideali per un aperitivo e cena.