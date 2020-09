Campeggio: come organizzare una vacanza coi bimbi

Tutte le informazioni per organizzare una vacanza in campeggio coi vostri bimbi, senza avere brutte sorprese.

Il campeggio è un esperienza bellissima e farla in famiglia porta sicuramente tanti vantaggi, avvicina i bambini alla natura ed è una vacanza molto rilassante oltre ad essere economica. Non bisogna assolutamente temere che i bambini possano non adattarsi alla mancanza di comfort, perché loro hanno uno spirito di adattamento migliore del nostro e vivranno questa avventura con totalità se noi riusciamo a coinvolgerli: cosi potranno viverla da protagonisti.

Come organizzare una vacanza in campeggio

La vita nel Campeggio

Passare una vacanza in campeggio è una boccata d’ossigeno; tutta la famiglia vivrà all’aperto non solo il giorno ma anche gran parte della notte e se si dorme in tenda si ha anche la sensazione di dormire all’aperto. Una vacanza di questo tipo dilata la vostra percezione del tempo ed è un’occasione per conoscere meglio i vostri figli. Lontani dalle tensioni e dalle distrazioni della città i vostri figli potranno interagire con altri bambini e insieme a loro godere della libertà tipica del campeggio:

come giocare per terra andare al bagno da soli aiutare la mamma a lavare i piatti o lavarli da soli sporcarsi senza essere sgridati andare a comprare il pane, i cornetti e il latte per fare la colazione muoversi liberamente all’ interno del campeggio senza che voi genitori siate sempre preoccupati.



I bambini possono cominciare ad aiutare i genitori già all’età di 3-4 anni in piccole faccende e anche nel montaggio e l’allestimento della tenda. Per loro sarà magico addormentarsi e svegliarsi dentro la tenda.

Se proprio non vi sentite pronti ad affrontare un campeggio, potete optare per un’altra vacanza insieme ad altre famiglie che conoscete e optare per delle mete che siano vicinee dei campeggi che siano ben attrezzati.

Cosa fare prima di partire per il campeggio

L’organizzazione è fondamentale ecco a cosa bisogna pensare prima di partire:

scegliere un campeggio che sia lontano da fonti di rumori e che sia immerso nella natura: l’estate l’ombra degli alberi è preziosa scegliere il campeggio e prenotarlo il prima possibile: così puoi trovare le posizioni migliori ancora libere scegliete attentamente l’alloggio: la casa mobile è molto adatta per i neonati scegliete una zona del campeggio vicino ai servizi igienici ma non troppo per evitare odori e rumori inappropriati oppure un’illuminazione fastidiosa la notte. meglio evitare vicini rumorosi portare i cavi elettrici da campeggio di solito vanno bene quelli con l’ attacco industriale e chiedere quale sia il voltaggio all’interno della piazzola portare un kit di pronto soccorso è importante coinvolgere i bambini nella vita del campeggio già da casa facendogli preparare lo zaino oppure una volta arrivati in campeggio facendovi aiutare a montare la tenda o facendogli raccogliere un po’ di legna per il fuoco: in modo che anche loro si sentano protagonisti di questa avventura

Campeggio con i bambini: cosa portare

La vità del campeggio è una vita spartana: non si possono portare le nostre comodità domestiche ma solo l’indispensabile. Ecco alcune cose che potrebbero servire con dei bambini:

una pompa a batteria materassini

sacca solo per i giochi dei bambini

lenzuola di seta per i bambini che non trattengono l’umidità o sacchi a pelo tecnici

una tenda piccolina da usare come gazebo

una torcia elettrica

oltre alla tenda serviranno: materassi gonfiabili lettino per bambino piccolo fornelli da campeggio sapone per i piatti attrezzatura per bebè (a volte si può noleggiare) se devi ancora comprare una tenda, meglio sceglierne una grande con una zona cucina

Altra cosa importante scegliere il capetto e prenotarlo il prima possibile così si possono trovare oggi le posizioni migliori



Care unimamme il campeggio è un’esperienza bellissima che ognuno può vivere a modo suo, ci sono campeggiatori di ogni tipo secondo la mia esperienza. C’è chi si porta dietro il frigo, dei veri fornelli (non quelli da campeggio), tavoli enormi e super verande con più ambienti e c’è chi ama portarsi il minimo indispensabile e vivere le giornate più avventurosamente: ce ne è di tutti i gusti. Voi che tipo di campeggiatrici siete?