Il meteo in quota è meno stabile di quanto sia al mare: ecco alcuni consigli su come affrontare una vacanza in montagna

Quando si organizza una vacanza in montagna la variabile meteo è fondamentale e talvolta è il motivo per il quale alcune famiglie rinunciano a fare questo tipo di vacanze: il meteo in quota è meno stabile rispetto al mare. Non bisogna però scoraggiarsi e rinunciare o pensare di trascorrere al chiuso la vacanza in montagna ma andarci lo stesso perchè è una vacanza davvero bellissima, ed essere ben preparati ai cambiamenti climatici. Ecco qualche consiglio su come affrontare una vacanza in montagna coi bambini.

Come affrontare una vacanza in montagna coi bambini

Per non rischiare di rovinarvi la giornata, non fatevi ingannare da un cielo terso perché la temperatura potrebbe precipitare improvvisamente o nel cielo potrebbero far capolino dei minacciosi nuvoloni.

In montagna ogni giorno il tempo cambia passando dal cielo azzurro con il sole splendente della mattina all’arrivo improvviso di nuvoloni minacciosi all’ora di pranzo, che poi nel tardo pomeriggio possono sfociare in un acquazzone, la sera di solito il tempo migliora e regala dei tramonti stupendi e infine delle notti stellate.

Altra cosa da considerare è che in montagna il sole è più caldo visto che siamo più vicini al sole, quindi non bisogna sottovalutarlo, inoltre può bastare avvicinarsi ad un bosco o salire di un centinaio di metri di livello, per essere esposti ad un’escursione termica.

Quindi se è la prima volta che andate in montagna con i vostri bambini e non avete idea di cosa mettere in valigia, come vestirvi e come vestire i vostri figli per affrontare queste escursioni termiche, in questo articolo troverete alcuni consigli su cosa portare: ” Montagna: cosa mettere in valigia”. In breve, vediamo alcune cose fondamentali da considerare:

la cosa più importante essere vestiti “comodamente” sia voi che i vostri bimbi

meglio portare le cose essenziali e lasciare i tacchi alti a casa, pochi capi magari intercambiabili tra loro (se alloggerete in un hotel o in un appartamento probabilmente avrete a disposizione una lavatrice)

ancora meglio se portate dell’abbigliamento tecnico

è importante avere sempre con sé una felpa adatta alla quota del posto in cui andrete

pantaloni sportivi anche per i bambini

le scarpe da trekking sono fondamentali sia per gli adulti che per i bambini

una mantellina per la pioggia o un k-way, utile non solo per ripararsi dalla pioggia ma anche dal vento

tutto quello che ti può servire per ripararti dal sole

