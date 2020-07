Preparare la valigia bimbi perfetta per la vacanza al mare o in montagna

Che le vostre vacanze siano al mare o in montagna, programmare la valigia dei bimbi in anticipo per non trovarsi sprovvisti di nulla può tornare molto utile

Cosa mettere nella valigia dei bimbi? Ecco un elenco dei principali capi di abbigliamento e altre cose utili da non dimenticare

Vacanze al mare o in montagna? Vediamo come preparare la valigia perfetta per i bimbi

Con i bambini non si è mai abbastanza prepararti, ma anticipare l’organizzazione e la preparazione delle valigie è utile per cercare di non dimenticare nulla di necessario.

Per la vacanza al mare sicuramente i cambi di abito saranno ridotti perché buona parte del giorno i bambini saranno in costume.

In generale sarà utile portare canottiere e abiti leggeri e tenere un golf pronto se la sera dovesse servire.

Canottiere leggere e pigiamino leggero anche per la notte.

Per la spiaggia ovviamente l’abbigliamento sarà il costume, ciabatte, telo mare e accappatoio, ma bisogna ricordarsi di portare anche la protezione solare, e i giochi da spiaggia per intrattenerli.

Utili anche gli occhiali da sole e un cappellino o bandana per proteggerli dal sole nelle ore calde.

Ricordate sempre di tenere con voi acqua e borsa termica per idratarli.

Per la vacanza in montagna invece è consigliabile soprattutto nella stagione estiva vestirsi “a cipolla” e quindi prevedere un abbigliamento più leggero per il giorno e qualche felpa o golf per la sera.

Un pigiamino a maniche lunghe potrebbe tornare utile, magari potreste informarvi prima sulle temperature che troverete sul posto.

Esistono poi dei capi di abbigliamento specifici per la montagna: gli scarponcini da trekking per l’estate o gli stivaletti da neve e la tuta da neve per l’inverno.

Utile portare con sé un impermeabile e le scarpe da ginnastica per le passeggiate.

Non dimenticate che il sole della montagna è più forte di quello da spiaggia, quindi dovrete proteggere i più piccoli con la crema solare.

Cosa tenere sempre in valigia? Ci sono alcune cose indispensabili da portare quando si viaggia con i bambini.

Ad esempio un kit di pronto soccorso con le medicine che potrebbero servire, le salviettine imbevute e dei giochi per il viaggio in auto.

Un altro consiglio utile è di preparare una valigia tutta per loro, magari optando per una di quelle cavalcabili sulla quale farli sedere durante le attese in aeroporto o se sono stanchi di camminare. Potreste magari preparare uno zainetto con il necessario da tenere accanto a loro in auto o in aeroporto per evitare di dover aprire la valigia durante il viaggio.

I bambini saranno emozionati per la vacanza e, con questi piccoli accorgimenti, i genitori difficilmente si troveranno in difficoltà e vivranno più serenamente il viaggio.

E voi unimamme cosa avete messo nella valigia dei vostri bimbi?

