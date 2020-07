Quando si viaggia con i figli in auto, la cosa più importante è la sicurezza: ecco alcune regole per viaggiare sicuri con i bambini in auto

Viaggiare in auto con dei bambini piccoli può trasformarsi in un vero incubo, il viaggio può diventare interminabile se la macchina non ha su di loro un potere sedativo. E’ giusto preoccuparsi che i nostri cuccioli apprezzino il viaggio, ma ancora più importante, quando in auto ci sono dei bambini, è viaggiare in sicurezza.

Nel 2017 secondo l’Istat, a causa di incidenti stradali:

più di 8 mila bambini sono rimasti feriti

bambini sono rimasti feriti 25 bambini sotto i 14 anni purtroppo sono morti

Per renderci conto dell’entità catastrofica di questo dato, basta pensare che ogni 23 giorni in Italia muore un bambino per un incidente stradale. “Gli incidenti sono ancora la principale causa di morte e di gravi disabilità nei bambini” scrive nel suo giornale l’Ospedale Pediatrico BambinGesù

LEGGI ANCHE —> SICUREZZA STRADALE: 10 PUNTI PER PROTEGGERE I BAMBINI

Secondo alcune indagini, svolte dagli istituti di ricerca, molte di queste tragedie si sarebbero potute evitare, sarebbe bastato seguire il codice della strada in modo più diligente:

1 famiglia su 5 non usa correttamente il seggiolino (il 27%)

il 65 % ammette di non usarlo sempre

l’8% ne fa a meno.

Nonostante quanto prescritto soprattutto dalla Normativa Seggiolini Auto 2020, è facile scorgere all’interno delle auto, bimbi non legati che si muovono in libertà per l’abitacolo. Le norme attualmente in vigore sono molto severe.

LEGGI ANCHE —> PERICOLO | RICHIAMO SEGGIOLINO PER BICI | TUTTE INFO

Poche regole da seguire per viaggiare sereni e in sicurezza coi vostri bambini

USARE SEMPRE IL SEGGIOLINO IN AUTO

Questa è la regola più importante, usate sempre il seggiolino anche per brevi spostamenti. La maggior parte degli incidenti infatti si registrano all’interno dei centri urbani e la metà sono incidenti mortali. Il codice della strada obbliga

utilizzo del seggiolino fino all’incirca ai 12 anni

quando si ha una statura superiore a 1,50 cm si può viaggiare come gli adulti

L’osservazione di queste precauzioni ha portato ad una riduzione di mortalità del 70%

UN SEGGIOINO NON VALE L’ALTRO

Assicuratevi di scegliere un seggiolino adatto al vostro bambino. Prima di tutto deve essere omologato agli standard europei. Ci sono due tipi omologazione:

1-UN/ECE R44, che cataloga i sistemi di ritenuta in base al peso del bimbo:

gruppo 0: sistema a navicella , per bambini fino a 10 kg

sistema a , per bambini fino a 10 kg gruppo 0+: gli ovetti , per bambini fino a 13 kg

gli , per bambini fino a 13 kg gruppo I: le poltroncine per bambini tra i 9 e i 18 kg

le per bambini tra i 9 e i 18 kg gruppo II: i rialzi con schienale per bambini tra i 15 e i 25 kg

i per bambini tra i 15 e i 25 kg gruppo III: i rialzi con o senza schienale per bambini tra i 15 e i 36 kg

2-UN/ECE R129, che classifica i seggiolini in funzione dell’altezza del bambino:

Seggiolini fino a 105 cm (detti anche I-Size ): per bambini di altezza inferiore di 105 cm, con sistema di installazione Isofix

(detti anche I-Size ): per bambini di altezza inferiore di 105 cm, con sistema di installazione Isofix seggiolini da 100 cm a 150 cm : per bambini di altezza compresa tra 100 e 150 cm con sistema di installazione Isofix o cinture di sicurezza

: per bambini di altezza compresa tra 100 e 150 cm con sistema di installazione Isofix o cinture di sicurezza seggiolini dalla nascita fino a 150 cm: per bambini dalla nascita fino a 150 cm, con sistema di installazione cinture di sicurezza.

I seggiolini UNI/ECE129 devono essere installati in senso contrario di marcia fino ai 15 mesi(per proteggere il collo del bambino), mentre quelli omologati ECE R44 fino a 9kg. Il sistema di fissaggio ISOFIX può essere utilizzato solo su vetture predisposte. Ed esistono riduttori per bambini sotto i 9 kg di peso. Bisogna ricordare di guardare sempre l’etichetta di un seggiolino che deve riportare:

la normativa europea di riferimento

numero omologazione

peso o altezza di riferimento del dispositivo

MONTARE CORRETTAMENTE IL SEGGIOLINO

Una volta scelto il seggiolino è importantissimo montarlo in modo corretto. Nei manuali del seggiolino è scritto:

dove montare il seggiolino in base all’altezza / peso del bambino (in quale senso di marcia e se davanti o dietro l’auto)

in base all’altezza / peso del bambino (in quale senso di marcia e se davanti o dietro l’auto) come fissarlo

Anche se il bambino piange è importante assicurare sempre il bambino al seggiolino con le apposite cinture di sicurezza. Se posizionate il dispositivo sul sedile anteriore bisogna disattivare l’airbag altrimenti meglio usare il sedile posteriore.

LEGGI ANCHE —> SEGGIOLINO PER AUTO: IL MIGLIOR SUGGERIMENTO DI UNA MAMMA IN CASO DI INCIDENTE | FOTO

LA SCELTA DEI GIOCHI PER AUTO

Affinchè il bambino apprezzi il viaggio è importante portare dei giochi per distrarlo ma è altresi fondamentale sceglierli bene:

niente oggetti duri e spigolosi

niente giochi che si rompono facilmente

Nelle curve e nelle frenate possono colpire il bambino. Per la stessa ragione non ci devono essere possibili borse o valigie “volanti”.

MAI LASCIARE IN AUTO IL BIMBO SOLO

Non è un evento cosi raro anzi capita quasi ogni anno che qualcuno dimentichi il figlio in auto, con conseguenze a volte drammatiche. Proprio per questo entrerà presto in vigore una norma che obbliga i genitori di dotarsi di un dispositivo di allarme che avverte i genitori quando dimenticano in auto i figli.

E’ importante non lasciare mai i bambini soli in auto neanche per poco tempo. Comunque i dispositivi anti-abbandono sono già in commercio.

FARE MOLTI “PIT STOP”

Quando i viaggi sono lunghi meglio fare una sosta in più invece che una in meno. Mentre i bambini più grandi hanno la necessità di sgranchirsi le gambe, i più piccoli hanno bisogno dell’attenzione della mamma. Quindi meglio inserire nella tabella di marcia delle soste in più per:

per la poppata

per fare due passi

per cambiare il pannolino

per qualsiasi cosa renda più sopportabile il viaggio

Se i bambini sono più sereni lo siete anche voi e viaggiate in sicurezza.

BAMBINI IN AUTO DAVANTI

Assolutamente si, fino a 1,50 cm di altezza è possibile far viaggiare i bambini davanti ma solo se il sedile è dotato di un dispositivo di ritenuta adeguato e omologato e che l’airbag sia disattivato.

BAMBINI IN AUTO IN BRACCIO

Se l’auto si muove è assolutamente vietato tenere i bambini in braccio, sia davanti che dietro l’auto, anche se andate piano. La legge prevede per tale infrazione

una multa fino a 299 euro

e la decurtazione di 5 punti dalla patente

LEGGI ANCHE —> “IL SEGGIOLINO AUTO DI MIA FIGLIA FUMA”: L’ALLERTA LANCIATA DA UNA MAMMA | VIDEO

E voi care unimamme cosa ne pensate di queste regole per viaggiare in sicurezza di cui parla getmytata?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.