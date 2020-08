Il campeggio con la famiglia è un’esperienza emozionante da fare, se non ne sei convinto ecco 6 buoni motivi che ti faranno cambiare idea.

Andare in campeggio con i bambini ha diversi lati positivi e fa bene alla famiglia ma purtroppo non tutti amano questo tipo di vacanza. Se sei indeciso sull’avventurarti o no in questo tipo di vacanza ecco 6 dei validi motivi per non tirarti indietro e far felice i tuoi bambini.

Campeggio con la famiglia: 6 buoni motivi per farlo

il motivo principale è stare all’aria aperta in libertà in mezzo alla natura lontano dallo smog della città. Il contatto con la natura quando si è in campeggio è davvero bellissimo sia per voi che per tutta la famiglia soprattutto i bambini. Per chi ha problemi di sonno il campeggio è un’autentica cura, dal momento che può aiutare a regolare il nostro ritmo circadiano grazie ai ritmi biologici della natura. In campeggio si vive una dimensione di totale libertà: puoi girare tutto il giorno in costume senza crearti alcun problema, i bambini adorano questa libertà. L’esposizione al sole prolungata con le braccia e le gambe scoperte aiuta a fare il pieno di vitamina D, facendoci sentire subito meglio. il campeggio volente nolente ti mette nelle condizioni di doverti dare da fare, montare la tenda sistemare la roulotte, e questa attività fa bene al corpo e libera la mente. Inoltre ti trovi continuamente a dover affrontare dei problemi da risolvere: può mettersi a piovere mentre stai facendo il barbecue oppure devi montare la tenda in modo che non sia esposta troppo al sole. In campeggio non si rinuncia a fare le cose i problemi si risolvono e le cose si fanno lo stesso. Questo è un bell’ esempio per i bambini. fa parte del campeggio la condivisione: esistono degli spazi comuni ed è molto facile entrare in relazione con gli altri e socializzare. Se questo è vero per gli adulti lo è ancora di più per i bambini. quando fai una vacanza itinerante ogni volta che rimonti la tenda in un nuovo campeggio hai una nuova vista, una nuova casa e dei nuovi vicini: questo è molto stimolante, soprattutto per i bambini. in campeggio i bambini se ne vanno in giro e tu ti puoi rilassare completamente, loro si divertono stando a contatto con la natura e giocando con altri bambini e tu puoi controllarli lanciandogli un occhiata ogni tanto visto che è un ambiente protetto il campeggio è una vacanza economica che regala ricordi bellissimi Il campeggio ti consente di fare delle vacanze molto lunghe con la tua famiglia anche quando il budget vacanze non è molto alto. È bello appartenere ad una comunità di persone che ti somigliano: amano la natura, sono spartane e amano condividere. Alla fine della vacanza ti ritroverai con dei ricordi bellissimi, che non possono darti le vacanze comode fatte in appartamenti od hotel. I tuoi figli non dimenticheranno mai le sensazioni provate, è una vera emozione da vivere insieme tutta la famiglia.

Care unimamme cosa ne pensate di questi motivi per fare campeggio di cui parla bambiniconlavaligia? A voi piace andarci? Personalmente adoro da sempre andare in campeggio. Ci sono andata da sola, con il mio compagno e adesso anche con i miei figli che l’hanno adorato e chiedono sempre di tornarci.

