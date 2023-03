La principessa Charlotte riceve un regalo da un fan dei royals: la sua reazione è imperdibile

La principessa Charlotte ha dato ancora una volta prova del suo forte carattere dopo aver ricevuto un dono inatteso da un fan dei royals. Ecco come ha reagito la piccola di casa Cambridge.

Kate e William d’Inghilterra hanno senza dubbio moltissimi fan che non perdono occasione di stringere loro la mano a ogni evento pubblico. Ma non sono solo loro a godere delle simpatie del popolo inglese (e non solo). Anche i loro bellissimi figli Charlotte, George e Louis sono molto amati, tanto che spesso catalizzano le attenzioni di tutti durante le manifestazioni ufficiali. Come dimenticare, ad esempio, le simpatiche boccacce del piccolo Louis dorante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta che sono finite sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo?

Tra i figli dei Cambridge, però, pare che quella con il carattere più forte e determinato sia proprio la piccola Charlotte. Non per niente, la Regina Elisabetta era solita chiamarla “the Boss”. La principessina ha in passato ricevuto un inatteso regalo da parte di un fan di Kate e William al quale ha reagito con grande entusiasmo. Tanto che, quando uno degli assistenti reali ha provato a toglierglielo dalle mani ha reagito in modo piuttosto seccato.

Principessa Charlotte, la reazione esilarante al regalo di un fan

La piccola principessa Charlotte ha dato prova del suo carattere di ferro nel 2019, nel momento in cuoi uscì insieme alla madre dalla chiesa di Sandringham dopo le celebrazioni tenutesi il giorno di Natale. Nell’incontrare i fan fuori dalla chiesa, Charlotte ricevette da uno di loro un bel mazzo di rose bianche che le piacque particolarmente.

Molti sanno che, quando un reale riceve un dono da qualche fan, questo dono viene passato nelle mani di “aiutanti” nelle immediate vicinanze, in modo che il reale possa avere le mani libere per salutare altri fan. Una regola non scritta che però Charlotte non avrebbe avuto alcuna intenzione di seguire. Infatti, quando un aiutante si è offerto di portarli per lei, la piccola ha scosso la testa e si è rifiutata di lasciarli andare. Si è poi incamminata verso Sandringham House insieme alla sua famiglia tenendo il mazzo stretto a sé.

Un bel caratterino il suo, senza dubbio, che probabilmente le sarà molto utile nella vita. A quanto pare, infatti, le spetterebbe un futuro ben diverso da quello di suo fratello George, primo in linea di successione dopo suo padre William. Si è a lungo pensato che un giorno le sarebbe stato conferito il titolo di Princess Royal e sarebbe stata una reale a tempo pieno in sostegno prima del padre e poi di suo fratello maggiore. Ma un esperto reale, Richard Eden, ha dichiarato che i suoi genitori vorrebbero che la piccola si cercasse un lavoro per vivere. Insomma, le cose saranno molto meno semplici per lei.